شعب تايوان متصالح مع الصين
التاريخ
9/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تسارع حكومة تايوان الخطى، لمواجهة الصين، حيث اشترت بما يقرب من 19 مليار دولار معدات عسكرية من الولايات المتحدة، ومددت التجنيد العسكري للرجال لمدة عام، ابتداء من 2024. لكن الكثيرين في الجزيرة يقولون إنهم لا يشعرون بالتهديد.
ربما يرجع ذلك جزئيا إلى وجهات النظر التي يحملها العديد من التايوانيين تجاه الصين. ففي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناس في الجزيرة يرفضون إعادة التوحيد، يقول الكثيرون إنهم ينجذبون إلى الاقتصاد الديناميكي لجارتهم الأكبر بكثير، ولغتها وثقافتها المشتركة. بينما يشعر آخرون بالخدر وعدم الخوف عندما يسمعون عن التهديد الموجود في ساحتهم الخلفية.
وقال تشينج هسين يو، رئيس مركز الدراسات الانتخابية بجامعة تشينغتشي الوطنية، إن سؤال استطلاعي تمت مراقبته عن كثب، والذي يسأل الناس عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم صينيين؟، أظهر أن عدد سكان الجزيرة يتزايد بشكل أكبر من البر الرئيسي.
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