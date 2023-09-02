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شعب تايوان متصالح مع الصين

9/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تسارع حكومة تايوان الخطى، لمواجهة الصين، حيث اشترت بما يقرب من 19 مليار دولار معدات عسكرية من الولايات المتحدة، ومددت التجنيد العسكري للرجال لمدة عام، ابتداء من 2024. لكن الكثيرين في الجزيرة يقولون إنهم لا يشعرون بالتهديد.
ربما يرجع ذلك جزئيا إلى وجهات النظر التي يحملها العديد من التايوانيين تجاه الصين. ففي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناس في الجزيرة يرفضون إعادة التوحيد، يقول الكثيرون إنهم ينجذبون إلى الاقتصاد الديناميكي لجارتهم الأكبر بكثير، ولغتها وثقافتها المشتركة. بينما يشعر آخرون بالخدر وعدم الخوف عندما يسمعون عن التهديد الموجود في ساحتهم الخلفية.
وقال تشينج هسين يو، رئيس مركز الدراسات الانتخابية بجامعة تشينغتشي الوطنية، إن سؤال استطلاعي تمت مراقبته عن كثب، والذي يسأل الناس عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم صينيين؟، أظهر أن عدد سكان الجزيرة يتزايد بشكل أكبر من البر الرئيسي.

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