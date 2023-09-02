الاشتباكات السياسية تهدد زيارة بايدن إلى فلوريدا

الاشتباكات السياسية تهدد زيارة بايدن إلى فلوريدا
التاريخ
9/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) توجه الرئيس جو بايدن إلى فلوريدا، لإلقاء نظرة مباشرة على الدمار الذي خلفه إعصار «إيداليا». لكنه لن يرى الحاكم الجمهوري للولاية المرشح الرئاسي لعام 2024، رون ديسانتيس، الذي اقترح أن مثل هذا الاجتماع قد يعيق جهود الاستجابة للكارثة.
وقال جيريمي ريدفيرن، المتحدث باسم ديسانتيس، في بيان: «ليست لدينا أي خطط للقاء الحاكم مع الرئيس. الاستعدادات الأمنية وحدها التي ستؤدي إلى عقد مثل هذا الاجتماع من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف جهود الإنعاش الجارية».
وصل «إيداليا» إلى اليابسة على طول منطقة بيج بيند ذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، مما تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق، قبل أن يتحرك شمالًا، ويغرق جورجيا وكارولاينا. لكن زيارة بايدن، لمعرفة آثاره، مهددة بالاشتباكات السياسية منذ أن جاء بيان ديسانتيس، بعد ساعات من إعلان الرئيس نفسه، في وقت سابق من الجمعة، أنه سيجتمع مع الحاكم.
الطوارئ الفيدرالية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إميلي سيمونز، في بيان: «لقد تم التخطيط لزيارة فلوريدا بالتنسيق الوثيق مع موظفي إدارة «الطوارئ الفيدرالية»، وكذلك قادة الولاية والقادة المحليون، لضمان عدم وجود تأثير على عمليات الاستجابة».
وبعد الهبوط في مطار غينزفيل، من المقرر أن يقوم بايدن بجولة جوية في طريقه إلى لايف أوك، للحصول على إحاطة بعد الظهر حول جهود الاستجابة والتعافي، وسيجتمع بالمسؤولين الفيدراليين والمحليين والمستجيبين الأوائل، ثم يخطط بعد ذلك لرؤية تأثير العاصفة على المجتمع بشكل مباشر، وسيدلي بملاحظات بعد ذلك.
يعد الانفصال السياسي بين الجانبين بمنزلة انقطاع عن الماضي القريب، منذ التقى بايدن ديسانتيس عندما قام الرئيس بجولة في فلوريدا، بعد أن ضرب إعصار «إيان» الولاية العام الماضي، وبعد انهيار شقة سيرفسايد في ميامي بيتش في صيف 2021. لكن ديسانتيس الآن ركض للإطاحة ببايدن، حيث لم يغادر المسار الرئاسي الرئاسي الجمهوري إلا مع توجه «إيداليا» نحو ولايته.
في الوقت نفسه، قد يكون تنحية المنافسات السياسية جانبا في أعقاب الكوارث الطبيعية أمرًا صعبًا.
ضحايا الإعصار
اقترح كل من بايدن وديسانتيس في البداية أن مساعدة ضحايا الإعصار ستفوق الخلافات الحزبية. لكن المحافظ بدأ يشير إلى أن الرحلة الرئاسية من شأنها أن تعقد لوجستيات الاستجابة مع مرور الأسبوع.
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