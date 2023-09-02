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الاشتباكات السياسية تهدد زيارة بايدن إلى فلوريدا

9/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) توجه الرئيس جو بايدن إلى فلوريدا، لإلقاء نظرة مباشرة على الدمار الذي خلفه إعصار «إيداليا». لكنه لن يرى الحاكم الجمهوري للولاية المرشح الرئاسي لعام 2024، رون ديسانتيس، الذي اقترح أن مثل هذا الاجتماع قد يعيق جهود الاستجابة للكارثة.
وقال جيريمي ريدفيرن، المتحدث باسم ديسانتيس، في بيان: «ليست لدينا أي خطط للقاء الحاكم مع الرئيس. الاستعدادات الأمنية وحدها التي ستؤدي إلى عقد مثل هذا الاجتماع من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف جهود الإنعاش الجارية».
وصل «إيداليا» إلى اليابسة على طول منطقة بيج بيند ذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، مما تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق، قبل أن يتحرك شمالًا، ويغرق جورجيا وكارولاينا. لكن زيارة بايدن، لمعرفة آثاره، مهددة بالاشتباكات السياسية منذ أن جاء بيان ديسانتيس، بعد ساعات من إعلان الرئيس نفسه، في وقت سابق من الجمعة، أنه سيجتمع مع الحاكم.
الطوارئ الفيدرالية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إميلي سيمونز، في بيان: «لقد تم التخطيط لزيارة فلوريدا بالتنسيق الوثيق مع موظفي إدارة «الطوارئ الفيدرالية»، وكذلك قادة الولاية والقادة المحليون، لضمان عدم وجود تأثير على عمليات الاستجابة».
وبعد الهبوط في مطار غينزفيل، من المقرر أن يقوم بايدن بجولة جوية في طريقه إلى لايف أوك، للحصول على إحاطة بعد الظهر حول جهود الاستجابة والتعافي، وسيجتمع بالمسؤولين الفيدراليين والمحليين والمستجيبين الأوائل، ثم يخطط بعد ذلك لرؤية تأثير العاصفة على المجتمع بشكل مباشر، وسيدلي بملاحظات بعد ذلك.
يعد الانفصال السياسي بين الجانبين بمنزلة انقطاع عن الماضي القريب، منذ التقى بايدن ديسانتيس عندما قام الرئيس بجولة في فلوريدا، بعد أن ضرب إعصار «إيان» الولاية العام الماضي، وبعد انهيار شقة سيرفسايد في ميامي بيتش في صيف 2021. لكن ديسانتيس الآن ركض للإطاحة ببايدن، حيث لم يغادر المسار الرئاسي الرئاسي الجمهوري إلا مع توجه «إيداليا» نحو ولايته.
في الوقت نفسه، قد يكون تنحية المنافسات السياسية جانبا في أعقاب الكوارث الطبيعية أمرًا صعبًا.
ضحايا الإعصار
اقترح كل من بايدن وديسانتيس في البداية أن مساعدة ضحايا الإعصار ستفوق الخلافات الحزبية. لكن المحافظ بدأ يشير إلى أن الرحلة الرئاسية من شأنها أن تعقد لوجستيات الاستجابة مع مرور الأسبوع.

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