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احتجاجات لطالبي اللجوء الإرتيريين

9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اندلعت احتجاجات عنيفة بين مئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال احتجاج ضد حدث نظمته السفارة الإريترية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 27 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات. كما أصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل برصاص الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت بمعدات مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيول تطويق المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز، وألقوا قطعًا من الرصيف والبطاريات والحجارة على الشرطة.
وقد ظهرت احتجاجات عنيفة مماثلة في جميع أنحاء العالم مع احتفال إريتريا، وهي واحدة من أكثر دول العالم قمعًا، بمرور 30 عامًا على الاستقلال. ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء إفريقي في إسرائيل، ويقولون إنهم فروا من الخطر والاضطهاد.
يقود الرئيس أسياس أفورقي (77 عاما) إريتريا منذ 1993، وتولى السلطة بعد استقلال البلاد عن إثيوبيا عقب حرب عصابات طويلة، ولا توجد فيها انتخابات، ولا إعلام حر، ولا بد من الحصول على تأشيرات للخروج منها. وتقول جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة إن العديد من شبابها يجبرون على الخدمة العسكرية دون تاريخ انتهاء.

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