احتجاجات لطالبي اللجوء الإرتيريين

احتجاجات لطالبي اللجوء الإرتيريين
التاريخ
9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اندلعت احتجاجات عنيفة بين مئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال احتجاج ضد حدث نظمته السفارة الإريترية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 27 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات. كما أصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل برصاص الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت بمعدات مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيول تطويق المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز، وألقوا قطعًا من الرصيف والبطاريات والحجارة على الشرطة.
وقد ظهرت احتجاجات عنيفة مماثلة في جميع أنحاء العالم مع احتفال إريتريا، وهي واحدة من أكثر دول العالم قمعًا، بمرور 30 عامًا على الاستقلال. ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء إفريقي في إسرائيل، ويقولون إنهم فروا من الخطر والاضطهاد.
يقود الرئيس أسياس أفورقي (77 عاما) إريتريا منذ 1993، وتولى السلطة بعد استقلال البلاد عن إثيوبيا عقب حرب عصابات طويلة، ولا توجد فيها انتخابات، ولا إعلام حر، ولا بد من الحصول على تأشيرات للخروج منها. وتقول جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة إن العديد من شبابها يجبرون على الخدمة العسكرية دون تاريخ انتهاء.
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