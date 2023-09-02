23 دولة نظرتها إيجابية تجاه الهند

23 دولة نظرتها إيجابية تجاه الهند
التاريخ
9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل استطلاع جديد، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، إلى أن وجهات النظر تجاه الهند إيجابية بشكل عام في 23 دولة، حيث لفتت الهند الانتباه الدولي. ففي الأسبوع المقبل، سيجتمع الزعماء السياسيون في نيودلهي، لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين، وهي القمة الأولى على الإطلاق التي تعقد في جنوب آسيا.
ويتناول الاستطلاع الجديد وجهات نظر الهند وقادتها السياسيين داخل الهند وخارجها، بالإضافة إلى آراء الهنود في الدول الأخرى، وأظهر أنه يحمل متوسط %46 من البالغين وجهة نظر إيجابية تجاه الهند. في حين أن %34 لديهم وجهات نظر سلبية. وبالمقارنة، فإن آراء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي تم جمعها في مجموعة فرعية تتألف من 12 دولة، أكثر تباينا، إذ يقول متوسط %37 إنهم يثقون في مودي، ويقول متوسط %40 إنهم لا يثقون به، والهنود أكثر ميلا من غيرهم إلى الاعتقاد بأن قوة الهند آخذة في الارتفاع.
وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية للمسح الذي شمل 30861 شخصًا في 24 دولة، بما في ذلك الهند، والذي أُجري في الفترة من 20 فبراير إلى 22 مايو 2023:
قوة الهند
يعتقد نحو سبعة من كل عشرة هنود أن بلادهم أصبحت أكثر نفوذا في الآونة الأخيرة، مقارنة بمتوسط %28 في 19 دولة قالت الشيء نفسه في 2022. وفي تلك البلدان الـ19 كان المشاركون أكثر ميلا إلى القول بأن نفوذ الهند لم يتغير. وقد حدث ذلك كثيرا في السنوات الأخيرة (%48 في المتوسط)، ولكن %19 فقط من الهنود يتفقون مع هذا الرأي.
ومن المرجح أن يعتقد الهنود، مثلهم مثل نظرائهم في البلدان الأخرى، أن نفوذ الهند أصبح أضعف في السنوات الأخيرة (%13 مقابل متوسط 19 دولة يبلغ %13). شعبية مودي
يحظى مودي بشعبية كبيرة في الهند، لكن آراءه متباينة على المستوى الدولي، حيث يظهر الاستطلاع أن نحو ثمانية من كل عشرة هنود (%79) لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه مودي، بما في ذلك أغلبية قدرها %55 لديهم وجهة نظر إيجابية للغاية. وبالمقارنة، أفاد ما متوسطه %37 في 12 دولة، وأغلبها من البلدان المتوسطة الدخل، بثقتهم في قدرة مودي على اتخاذ الخيارات الصحيحة في السياسة الخارجية. ويشعر الكينيون بالثقة بشكل خاص، حيث يقول %60 إنهم يثقون في قدرة مودي على فعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بالشؤون العالمية. في حين أبدى الأرجنتينيون تشككا بشكل خاص، و%12 فقط في الأرجنتين يثقون بالزعيم الهندي. كما أن واحدًا من كل عشرة على الأقل في كل من هذه البلدان لا يقدم رأيًا بشأن مودي.
الدول الأوروبية
هناك سلسلة من خمسة رسوم بيانية خطية تظهر انخفاضًا في تفضيل الهند بخمس دول أوروبية من 2008 إلى 2023، حيث تحولت المواقف الأوروبية تجاه الهند إلى المزيد من السلبية بمرور الوقت، وانخفضت وجهات النظر الإيجابية تجاهها بنحو 10 نقاط مئوية أو أكثر في كل الدول الأوروبية الخمس، حيث تتوافر البيانات السابقة. وكان التغيير الأعظم في فرنسا، حيث أصبح الآن %39 فقط لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الهند، مقارنة بنحو %70 في 2008.
ومن الجدير بالذكر أن البالغين الفرنسيين أيضا أصبحوا أقل ميلا إلى إبداء الرأي بشأن الهند عما كانوا عليه في 2008. وفي جميع البلدان الأخرى، أصبح الناس أكثر أو على وشك إبداء رأيهم بشأن الهند كما كانوا في 2008.
روسيا والصين
يتميز الهنود بآرائهم الإيجابية تجاه روسيا. ففي حين أن متوسط %14 فقط في 22 دولة لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه روسيا، فإن أغلبية قدرها %57 من الهنود ينظرون إلى روسيا بشكل إيجابي. كما أن الهنود هم الأكثر احتمالا أن يثقوا في قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على القيام بالتصرف الصحيح فيما يتصل بالشؤون العالمية بين كل الشعوب التي شملها الاستطلاع. بالمثل، يُنظر إلى الولايات المتحدة بشكل أكثر إيجابية في الهند (%65)، مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى التي شملها الاستطلاع. وعندما يتعلق الأمر بالصين، تبرز الهند للسبب المعاكس، فهي الدولة الوحيدة ذات الدخل المتوسط التي شملها الاستطلاع، حيث لدى الأغلبية وجهات نظر سلبية تجاه الصين.
باكستان والخارج
لا تزال المواقف السلبية تجاه باكستان مستمرة في الهند، فما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين الهنود لديهم وجهة نظر سلبية تجاه باكستان، وهذا يشمل %57 ممن لديهم رأي سلبي للغاية. وكانت وجهات نظر الهنود تجاه باكستان غير مواتية على الدوام منذ طرح السؤال للمرة الأولى في 2013، ولم تنخفض نسبة الذين يحملون وجهة نظر غير مواتية للبلاد قط عن %60.
وخارج الهند، لا تقدم العديد من البلدان التي شملها الاستطلاع رأيا بشأن الهند أو مودي. وفي الولايات المتحدة، يشمل هذا %40 ممن أفادوا بأنهم لم يسمعوا قط عن مودي. وتميل بعض المجموعات أكثر إلى تقديم إجابة عن السؤالين، وهذا يشمل الرجال ذوي التعليم العالي في العديد من البلدان. كما أن البالغين الأصغر سنًا هم أيضًا أكثر عرضة عمومًا لتقديم رأيهم حول الهند. وفي داخل الهند، لا يقدم ربعهم أو أكثر رأيهم بشأن زعيمي حزب «المؤتمر الوطني الهندي»: ماليكارجون كارج وأدير رانجان تشودري.
نفوذ الهند العالمي:
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