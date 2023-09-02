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23 دولة نظرتها إيجابية تجاه الهند

9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل استطلاع جديد، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، إلى أن وجهات النظر تجاه الهند إيجابية بشكل عام في 23 دولة، حيث لفتت الهند الانتباه الدولي. ففي الأسبوع المقبل، سيجتمع الزعماء السياسيون في نيودلهي، لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين، وهي القمة الأولى على الإطلاق التي تعقد في جنوب آسيا.
ويتناول الاستطلاع الجديد وجهات نظر الهند وقادتها السياسيين داخل الهند وخارجها، بالإضافة إلى آراء الهنود في الدول الأخرى، وأظهر أنه يحمل متوسط ​​%46 من البالغين وجهة نظر إيجابية تجاه الهند. في حين أن %34 لديهم وجهات نظر سلبية. وبالمقارنة، فإن آراء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي تم جمعها في مجموعة فرعية تتألف من 12 دولة، أكثر تباينا، إذ يقول متوسط ​​%37 إنهم يثقون في مودي، ويقول متوسط ​​%40 إنهم لا يثقون به، والهنود أكثر ميلا من غيرهم إلى الاعتقاد بأن قوة الهند آخذة في الارتفاع.
وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية للمسح الذي شمل 30861 شخصًا في 24 دولة، بما في ذلك الهند، والذي أُجري في الفترة من 20 فبراير إلى 22 مايو 2023:
قوة الهند
يعتقد نحو سبعة من كل عشرة هنود أن بلادهم أصبحت أكثر نفوذا في الآونة الأخيرة، مقارنة بمتوسط ​​%28 في 19 دولة قالت الشيء نفسه في 2022. وفي تلك البلدان الـ19 كان المشاركون أكثر ميلا إلى القول بأن نفوذ الهند لم يتغير. وقد حدث ذلك كثيرا في السنوات الأخيرة (%48 في المتوسط)، ولكن %19 فقط من الهنود يتفقون مع هذا الرأي.
ومن المرجح أن يعتقد الهنود، مثلهم مثل نظرائهم في البلدان الأخرى، أن نفوذ الهند أصبح أضعف في السنوات الأخيرة (%13 مقابل متوسط ​​19 دولة يبلغ %13). شعبية مودي
يحظى مودي بشعبية كبيرة في الهند، لكن آراءه متباينة على المستوى الدولي، حيث يظهر الاستطلاع أن نحو ثمانية من كل عشرة هنود (%79) لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه مودي، بما في ذلك أغلبية قدرها %55 لديهم وجهة نظر إيجابية للغاية. وبالمقارنة، أفاد ما متوسطه %37 في 12 دولة، وأغلبها من البلدان المتوسطة الدخل، بثقتهم في قدرة مودي على اتخاذ الخيارات الصحيحة في السياسة الخارجية. ويشعر الكينيون بالثقة بشكل خاص، حيث يقول %60 إنهم يثقون في قدرة مودي على فعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بالشؤون العالمية. في حين أبدى الأرجنتينيون تشككا بشكل خاص، و%12 فقط في الأرجنتين يثقون بالزعيم الهندي. كما أن واحدًا من كل عشرة على الأقل في كل من هذه البلدان لا يقدم رأيًا بشأن مودي.
الدول الأوروبية
هناك سلسلة من خمسة رسوم بيانية خطية تظهر انخفاضًا في تفضيل الهند بخمس دول أوروبية من 2008 إلى 2023، حيث تحولت المواقف الأوروبية تجاه الهند إلى المزيد من السلبية بمرور الوقت، وانخفضت وجهات النظر الإيجابية تجاهها بنحو 10 نقاط مئوية أو أكثر في كل الدول الأوروبية الخمس، حيث تتوافر البيانات السابقة. وكان التغيير الأعظم في فرنسا، حيث أصبح الآن %39 فقط لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الهند، مقارنة بنحو %70 في 2008.
ومن الجدير بالذكر أن البالغين الفرنسيين أيضا أصبحوا أقل ميلا إلى إبداء الرأي بشأن الهند عما كانوا عليه في 2008. وفي جميع البلدان الأخرى، أصبح الناس أكثر أو على وشك إبداء رأيهم بشأن الهند كما كانوا في 2008.
روسيا والصين
يتميز الهنود بآرائهم الإيجابية تجاه روسيا. ففي حين أن متوسط ​​%14 فقط في 22 دولة لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه روسيا، فإن أغلبية قدرها %57 من الهنود ينظرون إلى روسيا بشكل إيجابي. كما أن الهنود هم الأكثر احتمالا أن يثقوا في قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على القيام بالتصرف الصحيح فيما يتصل بالشؤون العالمية بين كل الشعوب التي شملها الاستطلاع. بالمثل، يُنظر إلى الولايات المتحدة بشكل أكثر إيجابية في الهند (%65)، مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى التي شملها الاستطلاع. وعندما يتعلق الأمر بالصين، تبرز الهند للسبب المعاكس، فهي الدولة الوحيدة ذات الدخل المتوسط ​​التي شملها الاستطلاع، حيث لدى الأغلبية وجهات نظر سلبية تجاه الصين.
باكستان والخارج
لا تزال المواقف السلبية تجاه باكستان مستمرة في الهند، فما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين الهنود لديهم وجهة نظر سلبية تجاه باكستان، وهذا يشمل %57 ممن لديهم رأي سلبي للغاية. وكانت وجهات نظر الهنود تجاه باكستان غير مواتية على الدوام منذ طرح السؤال للمرة الأولى في 2013، ولم تنخفض نسبة الذين يحملون وجهة نظر غير مواتية للبلاد قط عن %60.
وخارج الهند، لا تقدم العديد من البلدان التي شملها الاستطلاع رأيا بشأن الهند أو مودي. وفي الولايات المتحدة، يشمل هذا %40 ممن أفادوا بأنهم لم يسمعوا قط عن مودي. وتميل بعض المجموعات أكثر إلى تقديم إجابة عن السؤالين، وهذا يشمل الرجال ذوي التعليم العالي في العديد من البلدان. كما أن البالغين الأصغر سنًا هم أيضًا أكثر عرضة عمومًا لتقديم رأيهم حول الهند. وفي داخل الهند، لا يقدم ربعهم أو أكثر رأيهم بشأن زعيمي حزب «المؤتمر الوطني الهندي»: ماليكارجون كارج وأدير رانجان تشودري.
نفوذ الهند العالمي:

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