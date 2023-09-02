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السفن والهجمات الأوكرانية تتحدى التهديدات الروسية

9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) رغما عن التهديدات الروسية غادرت سفينتا شحن أوكرانيا وهما في البحر الأسود، حسبما أفاد مسؤولون بحريون، وأوقفت روسيا اتفاقا في زمن الحرب كان يهدف إلى ضمان صادرات الحبوب الآمنة من أوكرانيا. وكانت السفن راسية في موانئ البحر الأسود الأوكرانية منذ ما قبل الغزو الروسي واسع النطاق لجارتها.
ومن جهة أخرى قالت روسيا إن قواتها دمرت ثلاث طائرات بحرية أوكرانية بدون طيار كانت تستخدم في محاولة لمهاجمة جسر رئيسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، مما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا للمرة الثالثة في أقل من عام. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين.
ويحمل الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم وروسيا أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو، من الناحيتين اللوجستية والنفسية، باعتباره شريانًا رئيسيًا للإمدادات العسكرية والمدنية وتأكيدًا لسيطرة الكرملين على شبه الجزيرة التي ضمتها في عام 2014. اتفاق سابق
وكانت السفينتان هما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان استخدمتا الممر المؤقت الذي أنشأته الحكومة الأوكرانية وتزامنت مغادرتهما مع الإعلان الرسمي عن لقاء الإثنين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان.
وتأتي المحادثات رفيعة المستوى في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود بعد ما يزيد قليلاً عن ستة أسابيع من انسحاب موسكو من اتفاق توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة، تسمح للحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق العالمية بأمان على الرغم من الحرب التي استمرت 18 شهرًا.
الحديد الخام
ذكر وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن السفينة آنا-تيريزا، التي ترفع علم ليبيريا وتحمل 56 ألف طن من الحديد الخام، غادرت ميناء يوجني الأوكراني وهي الآن قريبة من المياه الإقليمية البلغارية.
وغادرت سفينة ثانية – أوشن كورتيسي، التي ترفع علم جزر مارشال – نفس الميناء وعلى متنها 172 ألف طن من خام الحديد المركز. ووصلت تلك السفينة إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، وفقًا لموقع MarineTraffic العالمي لتتبع السفن. ولا يذكر الموقع ما إذا كانت السفينة مستعدة للتحرك من الميناء الروماني.
وقال كوبراكوف على موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقا باسم تويتر، إن السفينتين أبحرتا عبر ممر مؤقت للسفن المدنية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى مضيق البوسفور. ويمتد الممر على طول الشواطئ الغربية للبحر الأسود، متجنبا المياه الدولية ويستخدم بدلا من ذلك تلك التي تسيطر عليها رومانيا وبلغاريا العضوان في حلف شمال الأطلسي.
ولم تؤكد السلطات في ميناء فارنا البلغاري ما إذا كانت السفينة «آنا-تيريزا» ستدخل الميناء أم أنها ستواصل طريقها إلى مضيق البوسفور. قصف بيلغورود
وبين حاكم بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن مدنياً قُتل وأصيب اثنان آخران خلال قصف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا. وهاجمت طائرتان أوكرانيتان بدون طيار منطقة فالويسكي بالمنطقة، مما تسبب في أضرار طفيفة لمنزل خاص وسيارة، بينما اعترض الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أخرى في منطقة جرايفورونسكي.
وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت إن امرأة أصيبت أيضا، السبت، أثناء قصف قرية في منطقة كورسك المجاورة، المتاخمة لأوكرانيا. وألقى باللوم على أوكرانيا في القصف.
ولم تذكر السلطات الأوكرانية، التي تتجنب بشكل عام التعليق على الهجمات على الأراضي الروسية، ما إذا كانت هي التي شنت الهجمات. وتعد ضربات الطائرات بدون طيار والقصف على المناطق الحدودية الروسية أمرًا متكررًا.
جسر كيرتش:
تعرض لهجمات متكررة مما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا للمرة الثالثة في أقل من عام
1 - سبتمبر الحالي: دمرت روسيا ثلاث طائرات بحرية أوكرانية بدون طيار كانت تستخدم في محاولة لمهاجمة الجسر
2 - في يوليو
أدى هجوم آخر على الجسر إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما بجروح خطيرة، مما أدى إلى تعليق جزء من الطريق بشكل خطير.
3 - في أكتوبر وقع انفجار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص تستهدف الجسر قالت السلطات الروسية إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.

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