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%51 من الإخوة علاقتهم تنافسية

9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تعد علاقة الإخوة داخل المنزل علاقة طردية وتناسبية، تختلف بين إفشاء الحب والعداوة بينهم، نظير التنافسية بينهم، كشفت نتائج دراسة بحثية حديثة، صادرة عن مركز الدراسات والمراجعات العلمية، المنافسة بين الإخوة مع مرور السنوات، حيث سجل 51% من الإخوة استمرار تمتعهم بعلاقة تنافسية مع إخوتهم، و26% يتنافسون حول الأهداف المهنية، و17% يتنافسون مع أشقائهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم، في وقت تسهم 6 اشتراطات إيجابية للمنافسة الصحية بين الأبناء.
8 اشتراطات
أوضح تقرير جمعية المودة للتنمية الأسرية، أن هناك 8 اشتراطات للمنافسة الصحية بين الأبناء، وتتمثل أبرز الاشتراطات الإيجابية في: الاحترام في ممارسة المنافسة، وعدم اللجوء إلى الإساءة أو العنف اللفظي أو الجسدي، والمساواة في التعامل مع الأطفال وعدم التمييز بينهم، والتوجيه والإشراف من الوالدين، وضمان أن المنافسة تساعد على تطوير المهارات والقدرات والتوازن، واحترام اختلافات الأطفال فيما يتعلق بالقدرات والاهتمامات، وتقديم الدعم والاحتواء للأطفال، في حال الخسارة، أو الإحباط، وعدم التركيز فقط على الفوز والانتصار.
4 جوانب
تقود 4 جوانب، المنافسة الصحية بين الأبناء، وتشتمل أبرز الجوانب، على الرياضة مثل: كرة القدم، والسلة، والجري، والسباحة، والتنافس في الأنشطة الفنية مثل: الرسم، والنحت، والقراءة، والكتابة، والأنشطة الاجتماعية مثل: المشاركة في المسابقات، والتطوع، والعمل الخيري، والأنشطة المنزلية مثل: تحضير الوجبات، والتنظيف، والمساعدة في الأعمال المنزلية.
5 عوائد
تسهم 5 عوائد في تعزيز المنافسة الصحية بين الأبناء، وتتمثل العوائد في: التشجيع على ممارسة النشاط البدني، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتحفيز الأبناء على تحسين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، والمساعدة على تحسين صحة الأطفال، وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية.
- علاقة طردية تجمع تنافس الإخوة
- %51 علاقتهم مع إخوتهم تنافسية
- %26 يتنافسون مهنيا
- %17 يتنافسون في كل مراحل الحياة
- 8 اشتراطات صحية للمنافسة بين الأبناء
- 4 جوانب تعزز المنافسة الصحية
- 5 عوائد إيجابية للمنافسة بين الأبناء
أبرز جوانب المنافسة الصحية:
المنافسة الرياضية
الأنشطة الفنية
الأنشطة الاجتماعية
الأنشطة المنزلية
أبرز عوائد المنافسة الصحية:
التشجيع على ممارسة النشاط البدني
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية
تحفيز الأبناء على تطوير المهارات
المساعدة على تحسين صحة الأطفال
تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية

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