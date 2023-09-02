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الرياض وعسير الأكثر امتلاكا للمباني البلدية

9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت بلغ إجمالي المباني المملوكة لأمانات المناطق، 2629 مبنى مملوكا بـ96%، مقابل 114 «4%»، سيطرت الرياض على المباني المملوكة بـ13%.
وكشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمباني المملوكة والمستأجرة حتى نهاية العام الماضي، تصدر الشرقية وحفر الباطن نسبة المباني المملوكة إلى الإجمالي بـ100%، وحلت العاصمة المقدسة، والقصيم، والجوف، والباحة ثانيا بـ99%، وجدة ثالثا بـ98%، وعسير ونجران رابعا بـ97%، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية خامسا بـ96%، واحتل ديوان الوزارة أقل نسبة مبانٍ مملوكة بـ30%، وحلت الطائف ثانيا بـ92%، وتبوك والأحساء ثالثا بـ93%، والرياض وجازان رابعا بـ94%
مبان مملوكة
وفقا لرصد أجرته «الوطن» حسب بيانات الوزارة، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من المباني المملوكة، حيث بلغ إجمالي المباني المملوكة 374 بـ13%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 318 بـ12%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 261 بـ10%، وحائل رابعا، بإجمالي 229 بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 221 بـ8.40%.
مبان مستأجرة
تصدرت الرياض أكثر المباني المستأجرة، حيث بلغ إجمالي المباني المستأجرة 25 بـ22%، وحل ديوان الوزارة ثانيا، بإجمالي 16 بـ14%، وتبوك ثالثا، بإجمالي 12 بـ11% وجازان رابعا، بإجمالي 11 بـ10%، وعسير خامسا، بإجمالي 10 بـ9%.
مباني الأمانات
2743 مبان مملوكة ومستأجرة
2629 مبان مملوكة
114 مبان مستأجرة
%96 المباني المملوكة
%4 المباني المستأجرة
الأكثر مباني مملوكة
الرياض: 13%
عسير: 12%
الشرقية: 10%
حائل: 9%
القصيم: 8%
الأكثر مباني مستأجرة:
الرياض: 22%
ديوان الوزارة: 14%
تبوك: 11%
جازان: 10%
عسير: 9%

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