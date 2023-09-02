الرياض وعسير الأكثر امتلاكا للمباني البلدية

الرياض وعسير الأكثر امتلاكا للمباني البلدية
التاريخ
9/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت بلغ إجمالي المباني المملوكة لأمانات المناطق، 2629 مبنى مملوكا بـ96%، مقابل 114 «4%»، سيطرت الرياض على المباني المملوكة بـ13%.
وكشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمباني المملوكة والمستأجرة حتى نهاية العام الماضي، تصدر الشرقية وحفر الباطن نسبة المباني المملوكة إلى الإجمالي بـ100%، وحلت العاصمة المقدسة، والقصيم، والجوف، والباحة ثانيا بـ99%، وجدة ثالثا بـ98%، وعسير ونجران رابعا بـ97%، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية خامسا بـ96%، واحتل ديوان الوزارة أقل نسبة مبانٍ مملوكة بـ30%، وحلت الطائف ثانيا بـ92%، وتبوك والأحساء ثالثا بـ93%، والرياض وجازان رابعا بـ94%
مبان مملوكة
وفقا لرصد أجرته «الوطن» حسب بيانات الوزارة، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من المباني المملوكة، حيث بلغ إجمالي المباني المملوكة 374 بـ13%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 318 بـ12%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 261 بـ10%، وحائل رابعا، بإجمالي 229 بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 221 بـ8.40%.
مبان مستأجرة
تصدرت الرياض أكثر المباني المستأجرة، حيث بلغ إجمالي المباني المستأجرة 25 بـ22%، وحل ديوان الوزارة ثانيا، بإجمالي 16 بـ14%، وتبوك ثالثا، بإجمالي 12 بـ11% وجازان رابعا، بإجمالي 11 بـ10%، وعسير خامسا، بإجمالي 10 بـ9%.
مباني الأمانات
2743 مبان مملوكة ومستأجرة
2629 مبان مملوكة
114 مبان مستأجرة
%96 المباني المملوكة
%4 المباني المستأجرة
الأكثر مباني مملوكة
الرياض: 13%
عسير: 12%
الشرقية: 10%
حائل: 9%
القصيم: 8%
الأكثر مباني مستأجرة:
الرياض: 22%
ديوان الوزارة: 14%
تبوك: 11%
جازان: 10%
عسير: 9%
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