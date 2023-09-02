5 آلاف ريال عقوبة تقاعس المنشأة في التعديات السلوكية

5 آلاف ريال عقوبة تقاعس المنشأة في التعديات السلوكية
التاريخ
9/2/2023 11:13:12 PM
(MENAFN- Al Watan) عدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقاعس المنشأة عن تشكيل لجنة، للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم تحقيق المنشأة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى «البلاغ»، مخالفات جسيمة تستوجب الغرامة التي تبدأ من 1000 حتى 5000 ريال، بحسب تصنيف المنشأة، وذلك في التحديث المقترح لجدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل.
ضمانات إضافية
الجدول بتحديثاته الحالية رفع من سقف حماية حقوق العاملين، وأعطى ضمانات إضافية، ولا سيما فيما يتعلق بتشغيل الأطفال والأحداث والمرأة، وكذلك ذوو الإعاقة. وتسعى الوزارة من وراء هذا التحديث إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
تشغيل الأطفال
بحسب جدول المخالفات، فإن تشغيل الأطفال ممَن لم يتم الخامسة عشـــرة من عمره، دون مراعـــاة أحكام المادة 167 من نظـــام العمل، يعد مخالفة جسيمة تستوجب إيقاع الغرامة التي تبدأ من 1000 حتى 2000 ريال، وفقا لتصنيف المنشأة. إلى جانب ذلك، يعد عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل، وكذلك تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وعدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة في المنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلوغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات 10 أطفال فأكثر، مخالفات تستوجب العقوبة، وفقا لتصنيف المخالفة والمنشأة.
تصيف المنشأة
يعد قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز، سواء تجاه العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده، من ناحية شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو إعلانه، أو القيام بالتمييز في الأجور بين العاملين (رجال ونساء) بالعمل ذي القيمة المتساوية، أو بأي عمل ينتج منه إبطال وإضعاف تكافؤ الفرص، مخالفات جسيمة تستوجب الغرامة من 1000 حتى 3000 ريال، وفقا لتصيف المنشأة. إلى جانب ذلك، يكون عدم تشكيل المنشأة لجنة، للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم تحقيق المنشأة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ)، أو عدم إيقاع المنشأة الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية ببيئة العمل، بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت الإدانة، مخالفات جسيمة تستوجب إيقاع غرامة تبدأ من 1000 حتى 3000 ريال، بحسب تصنيف المنشأة.
كما يعد تشغيل صاحـب العمـل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة، وذلـك وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، مخالفة جسيمة تستوجب إيقاع غرامة قدرها 1000 ريال، حسب تعدد عدد العمال. كما أن عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم يعد من المخالفات الجسمية التي تبدأ غرامتها من 1000 حتى 3000 ريال، بحسب تصنيف المخالفة.
مخالفات جسيمة
تشغيل الأطفال دون مراعاة أحكام العمل
تشغيل الأحداث دون التقيد بأحكام النظام
تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع
تشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي
الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أفراد أسرته
عدم تشكيل المنشأة لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية
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