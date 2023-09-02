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5 آلاف ريال عقوبة تقاعس المنشأة في التعديات السلوكية

9/2/2023 11:13:12 PM
(MENAFN- Al Watan) عدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقاعس المنشأة عن تشكيل لجنة، للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم تحقيق المنشأة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى «البلاغ»، مخالفات جسيمة تستوجب الغرامة التي تبدأ من 1000 حتى 5000 ريال، بحسب تصنيف المنشأة، وذلك في التحديث المقترح لجدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل.
ضمانات إضافية
الجدول بتحديثاته الحالية رفع من سقف حماية حقوق العاملين، وأعطى ضمانات إضافية، ولا سيما فيما يتعلق بتشغيل الأطفال والأحداث والمرأة، وكذلك ذوو الإعاقة. وتسعى الوزارة من وراء هذا التحديث إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
تشغيل الأطفال
بحسب جدول المخالفات، فإن تشغيل الأطفال ممَن لم يتم الخامسة عشـــرة من عمره، دون مراعـــاة أحكام المادة 167 من نظـــام العمل، يعد مخالفة جسيمة تستوجب إيقاع الغرامة التي تبدأ من 1000 حتى 2000 ريال، وفقا لتصنيف المنشأة. إلى جانب ذلك، يعد عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل، وكذلك تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وعدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة في المنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلوغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات 10 أطفال فأكثر، مخالفات تستوجب العقوبة، وفقا لتصنيف المخالفة والمنشأة.
تصيف المنشأة
يعد قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز، سواء تجاه العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده، من ناحية شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو إعلانه، أو القيام بالتمييز في الأجور بين العاملين (رجال ونساء) بالعمل ذي القيمة المتساوية، أو بأي عمل ينتج منه إبطال وإضعاف تكافؤ الفرص، مخالفات جسيمة تستوجب الغرامة من 1000 حتى 3000 ريال، وفقا لتصيف المنشأة. إلى جانب ذلك، يكون عدم تشكيل المنشأة لجنة، للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم تحقيق المنشأة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ)، أو عدم إيقاع المنشأة الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية ببيئة العمل، بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت الإدانة، مخالفات جسيمة تستوجب إيقاع غرامة تبدأ من 1000 حتى 3000 ريال، بحسب تصنيف المنشأة.
كما يعد تشغيل صاحـب العمـل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة، وذلـك وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، مخالفة جسيمة تستوجب إيقاع غرامة قدرها 1000 ريال، حسب تعدد عدد العمال. كما أن عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم يعد من المخالفات الجسمية التي تبدأ غرامتها من 1000 حتى 3000 ريال، بحسب تصنيف المخالفة.
مخالفات جسيمة
تشغيل الأطفال دون مراعاة أحكام العمل
تشغيل الأحداث دون التقيد بأحكام النظام
تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع
تشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي
الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أفراد أسرته
عدم تشكيل المنشأة لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية

MENAFN02092023000089011017ID1106999015

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