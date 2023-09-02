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سوسة النخيل والهدر والتوطين تنتظر الوزير

9/2/2023 11:13:12 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل اللقاء المرتقب لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع أهالي منطقة نجران، الذي دعا إليه فرع الوزارة بالمنطقة أمس في مقر الغرفة التجارية، قدم عدد من الأهالي لـ«الوطن» مطالبهم، مؤكدين سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء مع الوزير، معتبرين ذلك مصدرًا للتفاؤل لديهم ودليلا على حرصه للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم.
خزان نجران
العديد من المطالب لدى المواطنين والأهالي تنتظر وزير البيئة والزراعة والمياه، ومن أهمها حسب ما ذكر المواطن فهد آل عباس، موعد الانتهاء من مشروع خزان نجران الذي طال انتظاره وكذلك المشاريع التي من حوله، إذ انقضت مدة تنفيذه منذ أكثر من سنة، ونظرا لأهمية المشروع في خدمة المواطنين والمقيمين، وقال: نتمنى أن يلتفت الوزير لذلك المشروع المهم، وأن يلزم الشركة والمؤسسة التي تم التعاقد معها لتنفيذه والتنتهاء منه بسرعة.
سوسة النخيل
طالب حسين آل منصور، بتكثيف الجولات من قبل المختصين لمزارع النخيل والتي فتكت بها سوسة النخيل ومعالجة تلك الآفة التي أرهقت المزارعين كثيرا على مدى السنوات الماضية وجعل ذلك الأمر المهم نصب عين الوزارة.
هيمنة الوافدة
دعا آل منصور إلى معالجة هيمنة الوافد الأجنبي على أسواق ومحلات الخضار بالمنطقة وإحلال المواطن مكانه، فذلك سيكون حلا جيدا للبطالة لدى العديد من الشباب الذين لم يجدوا فرصة في مثل هذه الأماكن وممارسة نشاطهم في بيع الخضروات والفواكه في ظل الوضع الراهن وسيطرة الوافدين الأجانب.
تسرب وهدر
شدد المواطنون صالح آل مشحم وحسين يحيى وأحمد جارالله ومانع اليامي وصالح آل منصور وعدد كبير من الأهالي على ضرورة النظر في مشكلة تسرب المياه والهدر الكبير الذي يحدث من خلال شبكات المياه بالعديد من الأحياء والشوارع والمنازل، والذي يتكرر كثيرا وتستمر تسربات العديد من الشبكات لعدة أشهر قبل معالجتها وعدم الاهتمام بالمطالبات والشكاوى التي يتم رفعها وباستمرار دون النظر لها.
عدود البادية
طلب المواطن حسن آل منصور على لسان المناطق النائية والبدو والرحل، بالمعالجة السريعة لعدود البادية وصيانتها وتشغيلها والتي تعطلت معظمها منذ ما يقارب العام ونصف وأكثر، ومنها معدود النقيحاء وأبو شديد والمحياش وخباش وغيرها من العدود والتي تخدمهم ومواشيهم وإبلهم.
نقاط الذبح
دعا فارس آل عباس أن تولي الوزارة نقاط الذبح اهتمامها بزيادة الرقابة والجولات شبه اليومية ومراعاة غلاء الأسعار والالتزام بتسعيرة محددة خلال المناسبات كالأعياد وغيرها، والنظافة وكذلك عدم السماح بذبح الجمال الكبيرة التي لا تعد صالحة للأكل والمريضة منها والتي يجلبها العمال الوافدون للمسالخ ونقاط الذبح.
مهرجان للتمور
طالب المواطن وتاجر التمور صالح آل حتوة بأن يتم اعتماد مهرجان سنوي للتمور أسوة ببعض المناطق كالقصيم وغيرها؛ كون نجران منطقة منتجة للتمور، ولكن لا تجد الأطنان الهائلة من أجود أصناف التمور مجالا للتسويق الذي يليق بها.
ــــــــــــــــــــ أرقى الخدمات
نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بحرص خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، على توفير أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم والزائر، وتأمين أرقى الخدمات، وباهتمامهما بتعزيز النماء البيئي، والغطاء النباتي، وتحفيز الأنشطة الزراعية، واعتبارها أحد المقومات الاقتصادية، وفقًا لرؤية المملكة 2030، من خلال المحافظة على سلامة البيئة واستدامة مواردها، واعتماد الاستراتيجيات والبرامج لدعم التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في الأمن الغذائي.
جاء ذلك، خلال استقباله في محافظة بدر الجنوب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بحضور وكلاء ومسؤولي الوزارة والمؤسسات والمراكز التابعة لها.
وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن المملكة أصبحت محور الأمن الغذائي في العالم، بفضل الله ثم بالسياسة الحكيمة من القيادة، رغم طبيعة بيئتها وتضاريسها وطقسها وقلة مصادر المياه فيها، وقال: "المملكة اليوم هي صمام الأمن الغذائي، ومنبع الإنسانية، فهي تفيض بخيراتها الدول المنكوبة، ويبلغ دورها دولاً زراعية تشقها الأنهار".
واطلع أمير منطقة نجران على خطط وأعمال الوزارة في المنطقة ومحافظاتها، كما استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها منظومة البيئة والمياه والزراعة، من مشاريع منفذة وجاري تنفيذها، والخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

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