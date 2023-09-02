بـ4.8 ملايين مستفيد.. التبرعات الاجتماعية تتصدر إحسان بـ58%

بـ4.8 ملايين مستفيد.. التبرعات الاجتماعية تتصدر إحسان بـ58%
التاريخ
9/2/2023 11:13:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي تبرعات منصة «إحسان» بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 4.486.321.664 ريالا سعوديًا، في حين بلغت عمليات التبرع أكثر من 83 مليون عملية في 24 مجالا.
ووفقًا لإحصائيات المنصة فقد بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1.436 جمعية، في حين مثلت الفرص المكتملة عدد 18.428 فرصة، وبلغ عدد المستفيدين من أعمال المنصة أكثر من 4.8 ملايين شخص.
الاجتماعية الأعلى
وتصدرت التبرعات الاجتماعية منصة إحسان بنسبة 58.66%، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من نصف مليون شخص، في حين حلت التبرعات بالغذاء المرتبة الثانية بـ20.68% وبمجموع 3.677.738 مستفيدًا في حلت التبرعات الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 9.43% واستفاد منها 167 ألف شخص.
دور ريادي
وجاءت منظومة إحسـان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشـاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
إحصائيات المستفيدين (حسب المجال)
- تعليمي 132.258
- اجتماعي 569.144
- صحي 167.847
- غذائي 3.677.738
- سكني 65.108
- ديني 181.827
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