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بـ4.8 ملايين مستفيد.. التبرعات الاجتماعية تتصدر إحسان بـ58%

9/2/2023 11:13:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي تبرعات منصة «إحسان» بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 4.486.321.664 ريالا سعوديًا، في حين بلغت عمليات التبرع أكثر من 83 مليون عملية في 24 مجالا.
ووفقًا لإحصائيات المنصة فقد بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1.436 جمعية، في حين مثلت الفرص المكتملة عدد 18.428 فرصة، وبلغ عدد المستفيدين من أعمال المنصة أكثر من 4.8 ملايين شخص.
الاجتماعية الأعلى
وتصدرت التبرعات الاجتماعية منصة إحسان بنسبة 58.66%، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من نصف مليون شخص، في حين حلت التبرعات بالغذاء المرتبة الثانية بـ20.68% وبمجموع 3.677.738 مستفيدًا في حلت التبرعات الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 9.43% واستفاد منها 167 ألف شخص.
دور ريادي
وجاءت منظومة إحسـان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشـاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
إحصائيات المستفيدين (حسب المجال)
- تعليمي 132.258
- اجتماعي 569.144
- صحي 167.847
- غذائي 3.677.738
- سكني 65.108
- ديني 181.827

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