ما المتاعب التي تنتظر اقتصاد أوروبا؟





شهد صيف أوروبا مزيجًا غريبًا من الأمطار الغزيرة وحرائق الغابات، بجانب معاناة اقتصاد القارة من التعرض للتطرف.

فقد واصل التضخم الارتفاع، وزادت الأسعار بنسبة 5.3% في أغسطس مقارنة بالعام السابق.

كما يشعر المسؤولون بقلق متزايد إزاء الآفاق الغامضة للنمو. ويشير الانخفاض الأخير في مؤشر مديري المشتريات إلى أن الكتلة تواجه ركودًا.

قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في 14 سبتمبر، سيشعر صُناع السياسات بالقلق إزاء احتمال ظهور ركود تضخمي (وهو الوضع الذي يتزامن فيه النمو المنخفض مع التضخم الراسخ).

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، مؤخرًا، التزامها بخفض معدلات التضخم وتحديد أسعار الفائدة عند“مستويات مقيدة بما يكفي طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% في الأمد المتوسط”.

وبعبارة أوضح يفضل البنك المركزي الأوروبي“هبوطًا حادًا”، الذي يتضمن ألمًا اقتصاديًا، بدلاً من الفشل في الحد من ارتفاع الأسعار، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

المشكلة هي أن البنك المركزي الأوروبي يخاطر بالوضع، إذ أثبت التضخم في منطقة اليورو عنادًا تامًا مثل التضخم الأمريكي.

وفي أوروبا، كان ارتفاع تكاليف الطاقة سببًا في زيادة الأسعار، لكن التضخم الأمريكي كان مدفوعًا أكثر بالطلب.

وفي كلا البلدين، اتبع التضخم مساراً مماثلاً، مع تأخر أوروبا قليلاً.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، سيتراجع، رغم أن التضخم الأساسي ما يزال مرتفعًا بعناد حتى الآن؟

وهذا يرجع جزئياً إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تمكنت حتى الآن من تجنب الركود.

نهاية العام الماضي، عندما كان كثيرون يتوقعون انكماش اقتصاد أوروبا، لم يكن تشديد السياسة النقدية أثر على الاقتصاد بعد، وقدمت الحكومات الوطنية مساعدات سخية للتصدي لصدمة الطاقة.

كما سجل قطاع الخدمات نموا جيدًا، وظلت دفاتر الطلبيات الصناعية ممتلئة بفضل طفرة ما بعد“كوفيد”.

تنتشر الكآبة الاقتصادية الآن في جميع أنحاء القارة العجوز، خصوصا في ظل تراجع الاقتصاد العالمي واحتواء دفاتر الطلبيات على كثير من الصفحات الفارغة، بجانب نفاد الدعم الحكومي للأسر، واستمرارية ارتفاع أسعار التجزئة للطاقة مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة التي واجهتها العام الماضي، وبقاء الدخول الحقيقية في طور التعافي.

كذلك، انكمش نشاط قطاع الخدمات في أغسطس، وفقًا لاستطلاع مؤشر مديري المشتريات، حيث يعتبر القطاع في أضعف مستوياته منذ عامين ونصف.

أثرت أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا على الاقتصاد الأوروبي، وهذا ما كان يريده صُناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، فتلك الآلام يشعر بها قطاع البناء، الذي يتأثر تقليديًا بأسعار الفائدة.

كما أن القروض المصرفية الأكثر تقييدًا تسببت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في كل ربع سنوي، وفقًا لبنك“جولدمان ساكس”، فيما ارتفعت حالات إعسار الشركات بأكثر من 8% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، وبلغت أعلى مستوياتها منذ 2015.

يتوقع الاقتصادي لدى شركة الاستشارات“أكسفورد إيكونوميكس”، أوليفر راكاو، أن يصل أثر السياسة النقدية الأكثر تشددًا إلى ذروته في النصف الثاني من العام الحالي.

بالتالي، فإن الهبوط الحاد يكاد يكون مضمونًا، لكن عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ما يزال أمرًا يتطلب بعض الوقت.

هناك قوتان تجذبان الأسعار في اتجاهات مختلفة، الأولى تتعلق بوضع سوق العمل، خصوصا أن معدلات البطالة ما تزال عند مستويات قياسية منخفضة.

ورغم توظيف الشركات لعدد أقل من العمال، إلا أنه لا يوجد خطر وشيك من عمليات التسريح الجماعي للعمالة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبة أرباب العمل في الاحتفاظ بالعمال الذين أصبحوا نادرين بشكل متزايد في قارة تعاني من شيخوخة السكان.

ونتيجة لذلك، ترتفع الأجور في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية، حتى وإن لم تكن بقدر يكفي لتعويض التضخم السابق.

القوة الثانية، التي تُخفض التضخم، هي ضعف الطلب على السلع والخدمات، فخلال جائحة كوفيد، تسارع نمو الأسعار قبل نمو الأجور، مما تسبب في ارتفاع أرباح الشركات بشدة، بجانب ارتفاع معدلات التضخم.

إذا وجدت الشركات الآن أن الطلب يتلاشى، فيمكن أن ينخفض التضخم في نفس الوقت الذي يظل فيه نمو الأجور مرتفعًا، مما يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات.

والواقع أن أسعار السلع في أسواق الجملة بدأت الانخفاض سريعًا، كما بدأت أسعار الواردات في الانخفاض أيضًا، وفي مرحلة ما، ستُمرر هذه الأسعار المنخفضة إلى المستهلكين.





أي من هاتين القوتين سينتصر؟

في الوقت الحالي، يبدو أن الإجابة ستكون ضعف الطلب، لأنه امتد إلى قطاع الخدمات أيضًا، وهذا يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض في أي وقت قريب، لكن يبدو أن البنك المركزي الأوروبي غير مقتنع بذلك، ويبدو أنه مستعدًا لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% من 4.25%.

ولا شك أنه من الأفضل أن يحتفظ صُناع السياسة النقدية بسعر الفائدة ثابتًا، حتى يتمكنوا من تقييم خطر الانهيار الاقتصادي.











