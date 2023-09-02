وقالت وزارة الخارجية الأسترالية – في بيان أوردته شبكة“تشانل نيوز آشيا” اليوم السبت – من بين المجالات التي يمثلها الوفد الصناعة والحكومة والتعليم والإعلام والفن، مضيفة أن القضايا المطروحة للمناقشة خلال المحادثات المقرر عقدها يوم الخميس المقبل: التجارة والاستثمار والصلات بين شعب الدولتين، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تعد“خطوة إضافية تجاه زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقتنا مع الصين”.

وكان الحوار الرفيع المستوى يعقد سنويا خلال الفترة بين عامي 2014 حتى تم إيقافه عام 2020، ويمثل استئنافه أحدث مثال لتحسين العلاقات بين بكين وكانبرا بعد سنوات من التوتر.





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