تمكنت باكستان من تفادي التخلف عن سداد ديونها السيادية بفضل برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكن الإصلاحات المرتبطة بخطة الإنقاذ غذت التضخم السنوي الذي يبلغ 27.4 بالمئة.

وقال أشرف بهاتي رئيس رابطة التجار الباكستانيين لرويترز“يشارك التجار اليوم في إضراب بأنحاء باكستان احتجاجا على فرض رسوم كهرباء مرتفعة والضرائب غير المبررة”.

وظلت الأسواق الرئيسية في لاهور وكراتشي، أكبر مدينتين في باكستان، مغلقة يوم السبت غير أن محال البقالة في الأحياء المأهولة بالسكان ومتاجر المستلزمات الطبية ظلت مفتوحة.

وفي مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، عاصمة إقليم بلوخستان، أُغلقت الأسواق العامة طوال يوم السبت بسبب الاحتجاج الذي دعت إليه الجماعة الإسلامية، وهي حزب إسلامي معارض انضمت إليه مجموعات من التجار.

وقال عبد الرحيم كاكار رئيس رابطة التجار في بلوخستان“هذه مسألة تهم البلد بأكملها إذ تؤثر بشدة على عموم الناس”.





رويترز