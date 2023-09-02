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سلطنة عمان: اتفاقية تعاون بين كروة موتورز وتاج الدقم لتصنيع المركبات المدرعة والمصفحة

9/2/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وقَّعت شركة“كروة موتورز” -إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني- اتفاقية تعاون وخدمات تصنيع مع شركة“تاج الدقم” تستهدف من خلالها نقل عمليات تصنيع المركبات المدرعة والمصفّحة إلى شركة“كروة” في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأكَّد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة“كروة موتورز” – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية – أنَّ الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتنويع خطوط الإنتاج والاستفادة من القدرات التصنيعية المتوفرة فيها، موضحًا أنَّ الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتعزيز الصناعة المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة“كروة موتورز” بالدور الذي تبذله الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة وتوفير سبل نجاحها واستمرارها، ودور جهاز الاستثمار العُماني وشركة مواصلات قطر على دعمهما لشركة كروة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز قطاع صناعة المركبات في سلطنة عُمان والمنطقة، مؤكدًا أنَّ هذا الدعم سيكون له مردود إيجابي كبير على مستوى توطين هذه الصناعة.


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