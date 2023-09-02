“الشرقية للدخان”: زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% لتغطية احتياجات السوق
التاريخ
9/2/2023 11:11:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن الشركة رفعت إنتاجها من السجائر بنسبة 40% منذ بداية أزمة السجائر فى الأسواق المحلية.
وأضاف أمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتوفير السجائر بشكل أكبر، ما أدى إلى انخفاض أسعارها فى السوق.
وقررت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، يوم الخميس الماضى، زيادة إنتاج السجائر مرة أخرى بنسبة 15% إضافية، إلى جانب نسبة الـ25% التى رفعتها الشركة مؤخرا، وطرح كميات إضافية من المنتجات بشكل يومى لتغطية احتياجات السوق.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن قرار الزيادة يأتى فى إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتى تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.
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