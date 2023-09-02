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“الشرقية للدخان”: زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% لتغطية احتياجات السوق

9/2/2023 11:11:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن الشركة رفعت إنتاجها من السجائر بنسبة 40% منذ بداية أزمة السجائر فى الأسواق المحلية.

وأضاف أمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتوفير السجائر بشكل أكبر، ما أدى إلى انخفاض أسعارها فى السوق.

وقررت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، يوم الخميس الماضى، زيادة إنتاج السجائر مرة أخرى بنسبة 15% إضافية، إلى جانب نسبة الـ25% التى رفعتها الشركة مؤخرا، وطرح كميات إضافية من المنتجات بشكل يومى لتغطية احتياجات السوق.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن قرار الزيادة يأتى فى إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتى تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

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