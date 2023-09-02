وأضاف أمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتوفير السجائر بشكل أكبر، ما أدى إلى انخفاض أسعارها فى السوق.

وقررت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، يوم الخميس الماضى، زيادة إنتاج السجائر مرة أخرى بنسبة 15% إضافية، إلى جانب نسبة الـ25% التى رفعتها الشركة مؤخرا، وطرح كميات إضافية من المنتجات بشكل يومى لتغطية احتياجات السوق.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن قرار الزيادة يأتى فى إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتى تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.