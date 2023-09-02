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هبوط حاد فاق التوقعات في أسعار عقارات بريطانيا الأكبر في 14 عاما

9/2/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 5.3% على أساس سنوي في شهر أغسطس (أي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي)، لتسجل بذلك أكبر انخفاض منذ 14 عاما، وتهوي بأكثر بكثير من التوقعات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر بشكل ملحوظ على السوق وأطلق العديد من التحذيرات بهذا الخصوص خلال الشهور الأخيرة.
وقال تقرير نشرته جريدة «إيفننغ ستاندرد» المحلية الصادرة في لندن، واطلعت عليه «العربية نت»، إن أسعار المنازل في بريطانيا هبطت خلال شهر أغسطس وحده بنسبة 0.8% مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق، وهذه النسبة ضعف التوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن انخفاض متوقع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% فقط.
وقال جيمس بريجز، رئيس المبيعات الوسيطة في شركة Together العقارية، «من المرجح أن يكون إعلان اليوم عن انخفاض أسعار المنازل، جزئيا، بسبب مغادرة مستثمري الشراء من أجل التأجير من السوق، مما أدى إلى تحول المزيد من العقارات إلى أن تصبح متاحة للمشترين لأول مرة، أي الذين يشترونها لأغراض السكن، مما أدى بدوره إلى تخفيف الطلب وأصبحت الأسعار في متناول الجميع بشكل هامشي».
وأضاف بريجز انه في حين يشير تقرير بنك «هاليفاكس» إلى أن الإسكان أصبح ميسور التكلفة بنسبة أكثر مقارنة بالعام الماضي، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، فإن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه الأرقام الحالية ستكون اتجاها أم مجرد إشارة قصيرة للسوق.
ويقول الخبراء إنه في ظل هذه الخلفية، سيستمر المقرضون في التنافس مع بعضهم البعض على المقترضين الرئيسيين الذين يتمتعون بقدرة قوية على تحمل التكاليف، في حين أن سوق الإقراض المتخصص سوف يتطلع إلى دعم أولئك الذين يقعون خارج متطلبات المعايير القياسية.
ويمثل هذا الهبوط انخفاضا سنويا يبلغ حوالي 14 الفا و600 جنيه إسترليني في متوسط سعر المنزل النموذجي ببريطانيا، ليصل متوسط سعره إلى 259 ألفا و153 جنيها إسترلينيا.
وقالت أليس هاين، محللة التمويل الشخصي في Bestinvest، إنه «مع احتمال أن يمضي بنك إنجلترا قدما في رفع سعر الفائدة الخامس عشر في اجتماعه هذا الشهر واحتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل، فإن التوقعات بالنسبة لسوق العقارات تبدو قاتمة».
ويقول تقرير «إيفننج ستاندرد» إن الموافقات على الرهن العقاري انخفضت بنسبة 10% تقريبا في يوليو الماضي، مع زيادة صافي الإقراض العقاري بمقدار 200 مليون جنيه إسترليني فقط عن الشهر السابق. ومن المحتم أن تؤثر بيانات الإقراض الأضعف على أسعار المنازل، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على سوق العقارات.

MENAFN02092023000130011022ID1106998989

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