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شمال الخليج تطلق حملتها عودة آمنة مع هيونداي للمدارس

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جريا على عادتها كل عام، أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن حملتها الترويجية الخاصة بموسم العودة للمدارس تحت شعار «عودة آمنة.. مع عروض هيونداي»، والتي تركز على السلامة بوصفها الأولوية القصوى عندما يتعلق الأمر بطلبة المدارس.
من خلال هذه الحملة، تقدم شركة شمال الخليج التجارية لعشاق السيارات المميزة فرصة فريدة لاقتناء أحد موديلات علامة هيونداي فائقة الجودة بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم وفق نظام الأقساط، ولتكتمل روعة التجربة، تقدم الشركة باقة كبيرة من القيم المضافة التي تمنحهم راحة البال خلال فترة الاقتناء تشمل سنة تأمين شامل مجانا، سنتين صيانة مجانا، باقة حماية وتظليل مجانا، تأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجانا.
وفي هذا السياق، قال مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة خلدون عبدالحافظ: «بداية نتقدم بالتهنئة لكافة الطلبة وذويهم بمناسبة العودة لمقاعد الدراسة متمنين لهم أعلى درجات النجاح والتفوق. يتزامن إطلاق حملتنا الحالية مع واحد من المواسم العزيزة على قلوبنا جميعا، فموسم العودة للمدارس دائما ما يحمل معه التفاؤل والثقة، وهذا هو شعارنا إزاء عرضنا الجديد، حيث نوفر لعملاء هيونداي الأعزاء ومحبي السيارات عالية الجودة فرصة رائعة لاقتناء السيارة التي يحلمون بها بسهولة عبر نظام أقساط مريح، تعززه باقة خاصة من المزايا والقيم المضافة تضمن لهم راحة البال خلال فترة الاقتناء».
وأضاف: يستلهم شعار حملتنا الجديدة عودة آمنة.. «قيم هيونداي، حيث تركز فلسفة علامتنا التجارية على رفاهية العميل، وتكرس مصادرها لتلبية احتياجاته وتطلعاته على أفضل وجه، ويقع في قلب هذه الحاجات الحفاظ على سلامته وسلامة أحبائه، وفي هذا المجال تتفوق هيونداي على صعيد جودة الهندسة وتطور التكنولوجيا وكيفية توظيفهما لتعزيز عناصر السلامة والأمان في جميع موديلات هيونداي لضمان رحلات ممتعة تحميها أعلى مستويات الأمان».
وتشمل الحملة كل طرازات «هيونداي» 2023 التي تضم المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام (SUV) والكروس أوفر، سيارات السيــدان والسيـــارات العائلية. تبدأ الأقساط الشهرية من 119 دينارا لطراز إلنترا، بمحرك 1.6 لتر 127حصانا، مصابيح أمامية LED، شاشة ملتميديا مقاس 10.25 إنش مع نظام ملاحة، إضاءة محيطية وأنظمة قيادة ذكية. و129 دينارا للايقونة سوناتا، بمحرك 2.5 لتر 178 حصانا وناقل حركة كهربائي متطور، شاشة ترفيه وملاحة مقاس 10.25 إنش، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية و9 وسائد هوائية. و239 دينارا لطراز أزيرا، السيدان الاستثنائية، بمحرك V6/ 3.5 لتر 290 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، شاشة ترفيه وملاحة مقاس 12.5 إنش مع كاميرا رؤية خلفية، عدادات رقمية، مقاعد أمامية مع مكيفة، منظومة ذكية للمساعدة على القيادة.
أما مجموعة السيارات الرياضيــــة المتعـــددة الاستخدام (SUV) فأقساطها تبدأ من 139 دينارا لموديل توسان، بمحرك 4 سلندرات 2.5 لتر 190 حصانا وناقل حركة 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي HTRAC مع نظام التحكم بنمط القيادة، مصابيح أمامية LED مميزة، مقصورة عصرية بأعلى مواصفات الرفاهية والراحة، ومنظومة ذكية للمساعدة على القيادة.
و239 دينارا لموديل باليسيد، بتصميم جديد بالكامل ومحرك V6/ 3.8 لتر 295 حصانا، وناقل حركة كهربائي 8 سرعات ونظام الدفع الكلي HTRAC، مع نظام التحكم بنمط القيادة، مقصورة رياضية راقية بمقاعد من جلد النابا لسبعة ركاب، شاشة معلومات وترفيه وملاحة مقاس 12.3 إنش، نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، نظام تكييف تلقائي، أنظمة المساعدة على القيادة الذكية Smart Sense. كما يبدأ القسط الشهري لطراز ستاريا، السيارة العائلية الفريدة من 239 دينارا، وتعتبر ستاريا الموديل الأكثر تميزا في فئتها على مستوى التصميم والتكنولوجيا حيث تمنح العائلة أقصى درجات الأناقة والرحابة بمقصورة تتسع لـ 11 راكب مع مقاعد قابلة للدوران في الصف الثاني مع خاصية الاسترخاء لتمنح الركاب إحساسا برفاهية المسافرين في الدرجة الأولى.
وتوفر ستاريا أعلى مواصفات الأمان مع سنسورات أمامية وخلفية وأبواب منزلقة تفتح وتغلق بشكل أوتوماتكي عند اقتراب السائق، نظام الخروج الآمن الذي يمنع فتح الأبواب عند استشعار قدوم مركبة من الجهة المقابلة، شاشة ترفيه متوافقة مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام صوتي فاخر، منافذ USB لجميع المقاعد، نظام كشف البقعة العمياء إلى جانب باقة واسعة من الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة. جدير بالذكر، أن شركة شمال الخليج التجارية تقدم بشكل دوري عروضا مميزة تهدف لتوفير الفرصة لمحبي علامة «هيونداي» التجارية لامتلاك السيارة التي يحلمون بها والاستمتاع بتجربة قيادة مميزة، ومن جانب آخر تستهدف النشاطات الترويجية للشركة ترسيخ اسم «هيونداي» كعلامة تجارية رائدة في السوق المحلي وتعزيز صورتها كرديف للجودة المتفوقة والأداء الفريد.

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