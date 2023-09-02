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بيتك يطلق حملة تمويلية بمناسبة العودة للمدارس

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة تمويلية جديدة بمناسبة العودة الى المدارس تحت عنوان «تمويلك بكل أنواعه تلقاه عندنا» تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في جميع معارض «بيتك».
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة تمويل وتأجير السيارات في «بيتك» وائل الخراز، إن الحملة تتيح الفرصة للحصول على عدة خدمات ومزايا مقدمة لعملاء «بيتك» بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة، وهي حملة تغطي منتجات وبرامج تمويلية متنوعة. وأوضح أن الحملة تشمل العملاء الراغبين في شراء أو تأجير السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة أو تمويل السيارة في الخارج وتشمل الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، مصر، الأردن، تركيا وتشمل الحملة أيضا العملاء الراغبين في التمويل التعليمي وتمويل السيارات مقابل ضمان مالي. وذكر الخراز أن «بيتك» يقدم من خلال هذه الحملة العديد من المزايا من بينها عروض مشتركة على مجموعة مختارة من السيارات الجديدة والتي تلبي حاجة شرائح العملاء من السيارات الفارهة والسيارات الاقتصادية، بالتعاون مع مختلف وكالات السيارات، بالإضافة لأسعار تنافسية على مجموعة متنوعة من السيارات ضمن منتج التأجير مع الصيانة، وكذلك على السيارات المستعملة.
وأضاف أنه يمكن لعملاء التمويل مقابل ضمان مالي للسيارات الاستفادة من فترة السداد المرنة التي تمتد الى 10 سنوات وبأرباح تنافسية وبرامج سداد متنوعة، مشيرا إلى انه تمويل للأفراد يمنح مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية، ويكون الحجز على ودائع ثابتة أو حجز من حساب التوفير الشخصي للعميل.
وأشار إلى أن هذا المنتج يوفر تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد من سيارات وقوارب ودراجات، إذ إن سقف التمويل مفتوح ويحدد بقيمة الوديعة أو مبلغ الحجز من حساب التوفير، مع توافر مجموعة من الامتيازات الاخرى للمنتج منها سريان أرباح الوديعة للعميل طوال فترة الائتمان، وسرعة الانجاز وأرباح تنافسية.
ولفت الخراز الى أن الحملة تسهم في دعم السوق المحلي وتنشيط أعمال الوكلاء والموردين، فيما تمنح العملاء مميزات تحقق طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم، في إطار مساعي «بيتك» في تقديم افضل الخدمات للعميل بما يسهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، وكذلك استقطاب عملاء جدد، وزيادة حصة «بيتك» السوقية وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

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