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بوبيان الأنصاري مديرا لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولي علي الأنصاري منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركــــات، مشكلا بذلك إضافة كبيرة لاستراتيجية البنك الهادفة لتعزيز الأداء واستقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
ويتمتع الأنصاري بخبرة في القطاع المصرفي تتجاوز 24 عاما بدأت من خلال عمله في بيت التمويل الكويتي والذي شغل فيه العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية، وذلك قبل التحاقه بالعمل في بنك بوبيان بداية عام 2012، حيث تدرج خلال هذه الفترة في عدة مناصب تنفيذية ساهم من خلالها في العمل على تحقيق رؤية البنك وتطلعاته، بالإضافة إلى شغله لعضوية مجلس الإدارة في أكثر من شركة محلية.
ويدعم هذا التاريخ المهني سجل أكاديمي مميز، حيث حصل الأنصاري على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الكويت، هذا بالإضافة إلى حضوره للعديد من الدورات والبرامج التدريبية التنفيذية داخل الكويت وخارجها ومنها برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال.
ويعد انضمام الأنصاري عنصرا مهما في عمليات التطويـــر المستمر للبنك في مجال الخدمــــات المصرفية للشركات والتي يحرص البنــــك على الاستمرار في تطويرها سعيـــــا للاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة للشركات.

MENAFN02092023000130011022ID1106998986

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