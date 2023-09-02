بوبيان الأنصاري مديرا لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات

بوبيان الأنصاري مديرا لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات
التاريخ
9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولي علي الأنصاري منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركــــات، مشكلا بذلك إضافة كبيرة لاستراتيجية البنك الهادفة لتعزيز الأداء واستقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
ويتمتع الأنصاري بخبرة في القطاع المصرفي تتجاوز 24 عاما بدأت من خلال عمله في بيت التمويل الكويتي والذي شغل فيه العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية، وذلك قبل التحاقه بالعمل في بنك بوبيان بداية عام 2012، حيث تدرج خلال هذه الفترة في عدة مناصب تنفيذية ساهم من خلالها في العمل على تحقيق رؤية البنك وتطلعاته، بالإضافة إلى شغله لعضوية مجلس الإدارة في أكثر من شركة محلية.
ويدعم هذا التاريخ المهني سجل أكاديمي مميز، حيث حصل الأنصاري على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الكويت، هذا بالإضافة إلى حضوره للعديد من الدورات والبرامج التدريبية التنفيذية داخل الكويت وخارجها ومنها برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال.
ويعد انضمام الأنصاري عنصرا مهما في عمليات التطويـــر المستمر للبنك في مجال الخدمــــات المصرفية للشركات والتي يحرص البنــــك على الاستمرار في تطويرها سعيـــــا للاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة للشركات.
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