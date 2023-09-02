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المتحد يطلق خدمة نقاط البيع الرقمية Softpos

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق خدمة نقاط البيع الرقمية الجديدة لعملائه من التجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة SoftPOS، من خلال التطبيق الذي طورته شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) الرائدة في خدمات الدفع الرقمي.
وفي تعليقها على هذه الخدمة، قالت مي الشريدة، رئيس وحدة علاقات وعمليات التجار بالبنك الأهلي المتحد، «نواصل استحداث حلول الدفع المتطورة، لتعزيز الابتكارات والتقنيات الحديثة في خدماتنا المصرفية، بما يلبي احتياجات عملائنا من أصحاب الأعمال، ويساعدهم على إدارة وتنمية أعمالهم بمزيد من السهولة».
وأوضحت الشريدة أن تطبيق SoftPOS يعد بمنزلة جهاز نقطة بيع من خلال تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android عبر تقنية التواصل قريب المدى (NFC) مما يعد وسيلة مبتكرة يستطيع من خلالها أصحاب الأعمال ممن لا يملكون أجهزة نقاط بيع تحصيل مستحقاتهم، وأن يقوموا بتحصيل قيمة مبيعاتهم عبر تطبيق آمن باستخدام هواتفهم الذكية بسهولة وسرعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأضافت أنه من مميزات هذه الخدمة الجديدة أنها تساعد على التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، ويواكب استخدام خدمات الدفع الرقمية والتي تتمتع بأعلى المواصفات والمعايير الأمنية.
وأكدت الشريدة على أن إطلاق خدمة نقاط البيع الرقمية الجديدة لعملائه من التجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة SoftPOS تعكس نجاح جهود البنك الأهلي المتحد في التطور الرقمي وتوظيف التقنيات المبتكرة لاستحداث حلول دفع جديدة بما يتلاءم أيضا مع رؤية بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في الكويت.

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