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الكويتية تصدر تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2022

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة لعام 2022، حيث يسلط التقرير الضوء على التزام الشركة بمبدأ الاستدامة والشفافية ومسؤوليتها أمام المجتمع في الحفاظ على البيئة ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم علاوة على التحول الإلكتروني ومواكبة أفضل آليات العمل الخاصة بقطاع النقل الجوي.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «لقد نجحت الخطوط الجوية الكويتية من خلال المتابعة النشطة لها في المنظومة التشغيلية بالكامل والمبادرات التي قامت بها عبر استخدام إمكانياتها المختلفة سواء المادية أو البشرية أو التقنية، في خفض انبعاثات الكربون لكل راكب على أساس سنوي بأكثر من 30%».
وأضاف رزوقي قائلا: «بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نظل ملتزميـــن باستراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع إعطاء الأولوية لهم فمن خلال الحفاظ على هذه الركائز ستحقق الشركة أهدافها دائما في الوصول إلى آفاق رحبة من التميز وتستمر النجاحات والإنجـــازات المتتالية التي تسهم بشكل كبير في وضع الطائر الأزرق في مصاف شركات الطيران في المنطقة، ونحن نقدر بشدة دعم عملائنا ومواهبنا وشركائنا لتحقيق النتائج المتوقعة وبناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية».
من جانبه، قال رئيس قسم التحول المؤسسي م.ناصر التويجري: «يسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية في تحقيق مستقبل صديق للبيئة مع الحفاظ على السلامة التشغيلية، مثل تقليل انبعاثات الكربون من خلال أسطول حديث وخيارات المحركات ومبادرات إدارة النفايات».

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