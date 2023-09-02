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الخليج يوعي عملاءه بمخاطر الأصول الافتراضية

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهوده لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، حرص بنك الخليج على توعية العملاء من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية، والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج الكويت، وبشكل خاص العملات المشفـرة، وذلك لكونها لا تحمل صفــة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار.
يأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، للعام الثالث على التوالي، ضمن حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.
وفي هذا الإطار، أوضح مســؤول الاتصــــالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار أن أسعار هذه الأصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد، مبينا أن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها، كما أنها لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، أو أي مؤسسة رقابية أخرى في الكويت، وتتسم باللامركزية وبصعوبة التحكم بعملياتها، ولا يمكن مراقبة ومتابعة العمليات التي تتم من خلالها.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي يحظر حظرا مطلقا استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها وغيرها من كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
كما يحظر «المركزي» كافة أنشطة تعدين الأصول/ العملات الافتراضيـــة وكذلك التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلـــة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، مؤكدا أنه لن يتم إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
وتتمثل رؤية «الخليج» أن يكون بنكا رائدا بالكويت، عبر مشاركة موظفيه بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

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