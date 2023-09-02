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Ooredoo عروض خاصة للطلاب لتطوير تجربة التعليم

9/2/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالتزامن مع موسم العودة الى المدارس واقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تسر Ooredoo الكويت الإعلان عن أحدث عروض «العودة إلى المدارس»، الذي تم تصميمه خصيصا لتلبية احتياجات عملائها من شريحة الطلاب وأولياء الأمور.
هذا، وقد أعدت Ooredoo بعناية مجموعة من العروض التي تنفع الطلاب ليستفيدوا من خدمات اتصال عالية الجودة، وغير منقطعة طوال العام الدراسي، بحيث تزيد من إنتاجية الطلبة وبما يتماشى مع توفير تجربة تعليمية محسنة لهم. لقد خصصت Ooredoo هذه الباقات لتتناسب مع أنماط حياة الطلاب والمتعلمين ومنحهم المزيد من الثقة لبدء رحلة التحصيل العلمي.
وتوفر عروض Ooredoo الكويت بمناسبة موسم العودة إلى المدرسة راوترات 5G عالية السرعة، لضمان جودة اتصال مستمر يتوافق مع سرعة التعلم الحديث، لذا سواء كان الأمر يتعلق بالبحوث العلمية، أو الجلسات التعليمية، أو التصفح، فإن أجهزة الراوتر الخاصة بالشركة ستدعم جميع احتياجاتك على اختلافها. بالإضافة إلى ذلك، هذا العرض يضاعف البيانات خمسة أضعاف، مما يوفر للعملاء التغطية التي يحتاجونها للوصول إلى المواقع والتطبيقات والتواصل بكل سهولة. وتمنح عروض Ooredoo للعودة إلى المدرسة الطلاب الفرصة لفتح أبواب التعلم التفاعلي مع مجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية لتعزيز مساعيهم الأكاديمية وأجهزة Macbooks وHP لتلبية الاحتياجات والميزانيات المتنوعة. يمثل هذا العام الدراسي الجديد رحلة نمو وإنجاز، وستتواجد Ooredoo لدعم الطلاب من خلال عروضها المتنوعة للعودة إلى المدارس.
وفي هذا السياق قالت مدير أول العلامة التجارية زينب الشمري: «في Ooredoo مهمتنا هي التأكد من أن الطلاب بجميع المراحل التعليمية مجهزون بأفضل الأدوات للنجاح برحلتهم الأكاديمية المقبلة، حيث إن عروضنا لموسم العودة إلى المدارس تم اختيارها بعناية، ولا تقتصر فقط على تلبية متطلبات عملائنا، لكن أيضا لضمان حصولهم على عام دراسي سلس ومثمر».

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