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هيئة الاستثمار تؤسس الكويتية للتخزين برأسمال 50 مليون دينار

9/2/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • لا يجوز التخارج منها أو الإخلال بنسب الملكية الكاملة للدولة إلا بقرار من مجلس الوزراء


علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار أسست الشركة الكويتية للتخزين كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 50 مليون دينار، موزعا على 500 مليون سهم مملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار.

وحددت الشركة 25 غرضا أسست من أجلها، وهي: نقل السلع المبردة والمجمدة، ونقل الأثاث، ونقل المواشي، ونقل السيارات الجديدة، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع الجوي، وخدمات مناولة الحاويات، والتخزين في المستودعات، ومخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد)، والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق مخازن الأغذية والمنتجات الزراعية، ومخازن المواد الكيميائية، ومخازن الأثاث والأخشاب، ومخازن السيارات، والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وأنشطة الخدمات الأرضية في المطارات، وتقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات، وتملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران، وتحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب برا، والشحن والتفريغ برا وأنشطة الموانئ، وتموين البواخر، ومكتب التخليص الجمركي، ووكالات النقل والشحن البحري.

وشدد عقد التأسيس على أنه لا يجوز التخارج من هذه الشركة أو القيام بأي تصرفات من شأنها الإخلال بنسب الملكية الكاملة للدولة فيها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء وصدور قرار منه بهذا الشأن.

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