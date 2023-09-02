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منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر ينطلق 22 أكتوبر

9/2/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان عن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر، وذلك تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية بالكويت»، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا.
ويقام المنتدى، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وقال السلمان في هذه المناسبة: «نتوجه بالشكر إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات لرعايته ودعمه المنتدى، ونشكر أيضا د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف لجهوده وفريق عمله في الجهاز طوال فترة التحضير لإقامة المنتدى، وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نابعة من دوره الريادي في مسيرة التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية في الكويت بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى».
وحول الحوسبة السحابية، أوضح السلمان أنها لا تمثل فقط جيلا جديدا من أجهزة الحاسوب، ولكنها تمثل ظاهرة لمستقبل الحوسبة التي بدأت في تغيير شكل وأساليب وقدرات الحوسبة، ولن تكون مراكز المعلومات سواء كانت حكومية أو غيرها على مثال ما لدينا اليوم، بل إن الحوسبة السحابية تعطي تلك المراكز القدرة لتتحول إلى معامل إنتاج للبرمجيات الحديثة والخدمات الإلكترونية المتطورة، ولقد قطعت العديد من المؤسسات حول العالم شوطا كبيرا باتجاه التحول نحو الحوسبة السحابية للاستفادة منها كأحد أكبر ظواهر تقنية المعلومات حاليا، وحان الوقت المناسب لاعتماد الحوسبة السحابية بالكويت ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وطموحنا بتحول رقمي فعال.
بدورها، علقت شركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات على المنتدى أن المنتدى يوفر صيغة جديدة لبرنامج المنتدى لإعطاء مساحة حرة لشركات الحوسبة السحابية لشرح استراتيجيتها تجاه السوق الكويتية الواعدة خاصة مع إعلان برنامج الحكومة الكويتية الجديدة للأعوام 2023-2027 والتي تضمنت فقرة خاصة واستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالحوسبة السحابية يمكن لها أن تشكل عاملا مساعدا لخطط الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية على نحو شامل ومتكامل.

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