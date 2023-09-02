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Kib يقدم رعايته الماسية للمؤتمر المصرفي العربي 2023

9/2/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم رعايته الماسية للمؤتمر المصرفي العربي للعام 2023، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، وتستضيفه العاصمة السعودية (الرياض) في فندق هيلتون خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، وذلك تحت شعار «الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية»، بمشاركة نخبة من القياديين والمتخصصين في القطاع المصرفي.
وبهذه المناسبة المميزة، قال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي: «يعد هذا المؤتمر فرصة ذهبية للبنوك والجهات المشاركة لتبادل الأفكار والمعلومات حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي العربي في ظل التطورات الاقتصادية الدولية المتغيرة بشكل مستمر».
وأضاف أن الرعاية الماسية لهذا الحدث تعكس التزام KIB بدعم الفعاليات والمبادرات التي تعزز النمو المستدام للقطاع المصرفي العربي، وتسهم في توطيد علاقات التعاون المشترك بين الجهات المالية والمصرفية في كافة الدول العربية المشاركة، مؤكدا ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون جزءا أساسيا من الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق تطلعات القطاع ودعم استقرار الاقتصاد العربي.
ولفت توفيقي إلى أن شعار المؤتمر هذه العام يكتسب أهميته من التسارع غير المسبوق في مسيرة التحول الرقمي في عالم المال والأعمال بمختلف قطاعاته، والتغيرات اللافتة في التشريعات المالية الدولية، ما يمهد لخلق فرص غير مسبوقة للتنوع والمرونة، وصولا إلى اقتصاد عربي رقمي متكامل وصحي يؤدي دورا فعالا في تعزيز رفاهية المواطن العربي.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي يعقد برعاية ومشاركة محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن بن محمد السياري، العديد من المواضيع المهمة وفي مقدمها التحولات الاقتصادية العربية والسياسات المعتمدة للتنوع الاقتصادي، مخاطر تباطؤ النمو العالمي وارتفاع المخاطر المالية، رؤية السعودية 2030 وتجربة المملكة في التطوير والتحول الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن KIB يحافظ على مكانته الرائدة بين المؤسسات المصرفية وتأسيس علاقات مستدامة، من خلال المشاركة في المحافل الاقتصادية التي تشكل قيمة مضافة، على غرار المؤتمر المصرفي العربي الذي يقام سنويا، ويجمع كوكبة من قادة القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، لمناقشة القضايا التي من شأنها الارتقاء بالأداء المالي والاقتصادي بشكل عام.

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