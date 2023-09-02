461 مليون دينار قيمة حركات (كليك) خلال تموز
التاريخ
9/2/2023 9:19:27 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- وصل إجمالي قيمة حركات نظام «كليك» في تموز الماضي إلى 461 مليون دينار.
ووفق ما أعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص فإن «كليك» يعتبر نظاما للدفع الفوري، جرى إطلاقه خلال العام 2020. موضحة أنه يتم تقديم خدمات نظام «كليك» من خلال تطبيقات بنكية عبر الهاتف النقال. مضيفة أن «كليك» يقدم مجموعة من الخدمات، من ضمنها التحويل الفوري للأموال.
و بحسب الاحصائيات المعلنة من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص، فإن عدد حركات «كليك» وصل في تموز من هذا العام إلى 2.6 مليون حركة.
و على صعيد عدد المستخدمين، فقد كشفت الاحصائيات ذاتها وصول عدد المستخدمين لنظام «كليك» خلال الشهر السابع من العام الحالي إلى 882 ألف مستخدم.
يشار إلى أن الاحصائيات أظهرت بلوغ قيمة حركات «كليك» في حزيران المنصرم 399 مليون دينار، و بعدد 2.3 مليون حركة، فيما وصل عدد المستخدمين إلى 810 آلاف مستخدم.
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