461 مليون دينار قيمة حركات (كليك) خلال تموز

ووفق ما أعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص فإن «كليك» يعتبر نظاما للدفع الفوري، جرى إطلاقه خلال العام 2020. موضحة أنه يتم تقديم خدمات نظام «كليك» من خلال تطبيقات بنكية عبر الهاتف النقال. مضيفة أن «كليك» يقدم مجموعة من الخدمات، من ضمنها التحويل الفوري للأموال.

و بحسب الاحصائيات المعلنة من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص، فإن عدد حركات «كليك» وصل في تموز من هذا العام إلى 2.6 مليون حركة.

و على صعيد عدد المستخدمين، فقد كشفت الاحصائيات ذاتها وصول عدد المستخدمين لنظام «كليك» خلال الشهر السابع من العام الحالي إلى 882 ألف مستخدم.

يشار إلى أن الاحصائيات أظهرت بلوغ قيمة حركات «كليك» في حزيران المنصرم 399 مليون دينار، و بعدد 2.3 مليون حركة، فيما وصل عدد المستخدمين إلى 810 آلاف مستخدم.



