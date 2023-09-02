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وفاة سفير واشنطن السابق في الأمم المتحدة

9/2/2023 9:10:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي الدبلوماسي الأمريكي السابق الخبير في شؤون الإفراج عن المعتقلين وسفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون السبت عن 75 عاما على ما أعلن نائب رئيس مؤسسته ميكي برغمان في بيان.

وكان ريتشادرسون أيضا حاكما لولاية نيومكسيكو ووزيرا للطاقة في عهد الرئيس الأمريكي ببيل كلينتون. وأوضح برغمان أن ريتشاردسون "توفي أثناء نومه خلال الليل".

وأكد أن "العالم فقد مدافعا عن المعتقلين ظلما في الخارج".

وكان ريتشادرسون متخصصا في المفاوضات من أجل الإفراج عن أمريكيين معتقلين في دول تعتبر "مناهضة" للولايات المتحدة. وقد ساهم خصوصا في الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر في العام 2022 عندما كانت معتقلة في روسيا.

ولد ريتشاردسون في ولاية كاليفورنيا عام 1947 وشب في مكسيكو قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة في ضاحية بوسطن في شمال شرق البلاد.

وكان من أوائل ممثلي ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية الذين يتولون مناصب سياسية عالية. وترشح ريتشاردسون لنيل بطاقة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية العام 2008 ليصبح بذلك أول مرشح من أصول أمريكية لاتينية.

لكنه انسحب في نهاية المطاف لدعم باراك أوباما وكان يفترض أن ينضم بعد فوز الأخير إلى حكومته إلا أن قضية تتعلق بتمويل الحملة أرغمته على التخلي عن منصب وزير التجارة في إدارته.

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