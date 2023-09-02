كوريا الشمالية تجري تدريبات على محاكاة هجوم نووي تكتيكي



أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية أجرت تدريبات على "محاكاة هجوم نووي تكتيكي"، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ كروز في أعقاب مناورات مشتركة كبيرة بين سيئول وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها يوم السبت، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة الرابعة صباحا. وجاء الإطلاق بعد يومين من اختتام الحلفاء مناورات "درع الحرية أولتشي" التي استمرت 11 يوما والتي نددت بها بيونغ يانغ باعتبارها "بروفة" لغزو أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد ، "جرت

تدريبات على إطلاق النار لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي فجر 2

سبتمبر لتحذير الأعداء من الخطر الفعلي للحرب النووية " ، وأضافت أنه "تم إطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى محملين برؤوس حربية نووية وهمية".

وزعمت كوريا الشمالية أنه تم تنفيذ "مهمة الضربة النووية بنجاح"، حيث حلقت الصواريخ لمسافة 1500 كيلومتر ، وانفجرت على ارتفاع محدد مسبقا يبلغ 150 مترا فوق الهدف.

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