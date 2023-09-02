البنتاغون تنشر فيديوهات سرية للغاية عن الأجسام الطائرة

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السرية عن فيديوهات لأجسام طائرة مجهولة حيث

كشفت عن موقع على الإنترنت لتبادل المعلومات

حول الظواهر الجوية غير المحددة،



ومن المتوقع أن يسلط الموقع، الذي يوصف بأنه "مركز شامل" للسجلات المتاحة للجمهور حول الأجسام الطائرة المجهولة، الضوء على عمل مكتب أنشأه الكونغرس العام الماضي لتنسيق الجهود عبر الوكالات الفيدرالية لكشف وتحديد ما يفعله البنتاغون وفق روسيا اليوم.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إن نشر الموقع هو الخطوة التالية في هذه العملية، من حيث ضمان حصول الجمهور على معلومات ونظرة ثاقبة حول الظواهر الشاذة غير المحددة أو UAPs"، مضيفا: "إن ما ترونه اليوم هو ما تم رفع السرية عنه حتى الآن".

وفي الوقت الحالي، يتضمن الموقع عددا قليلا من مقاطع الفيديو، بعضها مصنف على أنه "لم يتم حلها" أو "غير مصنف"، مع أوصاف قصيرة تقدم تفسيرات للتقييمات التي أجراها مكتب حل الحالات الشاذة في جميع المجالات، والذي أنشأه قانون تفويض الدفاع الوطني في العام الماضي.



وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في وقت سابق قد أعلن، عن "تزايد عدد الأجسام الطائرة المجهولة" التي رصدت على مدى السنوات العشرين الماضية".

وقال نائب مدير مكتب الاستخبارات البحرية سكوت براي، أمام لجنة نيابية معنية بالأمن: "رصدنا منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، عددا متزايدا من الطائرات أو الأجسام غير المصرح عنها و/أو غير المحددة، في مناطق التدريب العسكري ونطاقه ومجالات جوية مخصصة له".

وعزا براي هذا الازدياد إلى "الجهود التي بذلها الجيش الأمريكي من أجل رفع الوصمة المتعلقة بالإبلاغ عن المشاهدات"، وإلى "التقدم التكنولوجي أيضا".

ومع ذلك، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن البنتاغون "لم يتوصل إلى أي تفصيل من شأنه أن يوحي بأن الأجسام آتية من خارج الأرض"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.



وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أشارت في تقرير صدر في يونيو 2021 إلى عدم توفر دليل حول وجود كائنات فضائية في السماء، لكنها أقرت بعدم امتلاكها تفسيرات بشأن عشرات الظواهر المرصودة من طيارين عسكريين.



