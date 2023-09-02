نضال نجم يجتمع مع باسم ياخور في” المهرج“

واشار نجم ، إلى أن العمل الجديد هو عشارية” المهرج” التي ستخرجها رشا شربتجي في أول تعاون بينهما.

جدير بالذكر أن آخر عمل جمع نجم مع ياخور هو مسلسل“ولاد البلد”.

وكشف نضال اعتزام الشركة المنتجة له إنتاج الجزء الثاني منه قريباً.