نضال نجم يجتمع مع باسم ياخور في” المهرج“
التاريخ
9/2/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف الفنان نضال نجم ، عن شراكة جديدة تجمعه مع الفنان باسم ياخور ، من إنتاج شركة“دراما شيلف”.
واشار نجم ، إلى أن العمل الجديد هو عشارية” المهرج” التي ستخرجها رشا شربتجي في أول تعاون بينهما.
جدير بالذكر أن آخر عمل جمع نجم مع ياخور هو مسلسل“ولاد البلد”.
وكشف نضال اعتزام الشركة المنتجة له إنتاج الجزء الثاني منه قريباً.
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