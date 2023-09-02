ستيفاني عطالله تتحدث عن دورها في مسلسل” كريستال“
التاريخ
9/2/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتبرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله أن دورها في مسلسل كريستال، هو“دور العمر” والعمل كان فرصة لتقديمها على حقيقتها كممثلة.
وأضافت ستيفاني، أنها تعرفت على الفنان محمود نصر خلال العمل وأكدت أنه إنسان جميل ويعمل بتميز.
وفي الواقع هو زميل وصديق ولن تتحول هذه العلاقة بينهما لعلاقة غرامية.
وعن القبلة بينهما في إحدى مشاهد كريستال اعتبرت أنها مهمة في القصة وتم توظيفها بشكل صحيح وأنها كانت ضرورية لحبكة القصة والشخصيات.
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