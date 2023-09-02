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ستيفاني عطالله تتحدث عن دورها في مسلسل” كريستال“

9/2/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتبرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله أن دورها في مسلسل كريستال، هو“دور العمر” والعمل كان فرصة لتقديمها على حقيقتها كممثلة.

وأضافت ستيفاني، أنها تعرفت على الفنان محمود نصر خلال العمل وأكدت أنه إنسان جميل ويعمل بتميز.

وفي الواقع هو زميل وصديق ولن تتحول هذه العلاقة بينهما لعلاقة غرامية.

وعن القبلة بينهما في إحدى مشاهد كريستال اعتبرت أنها مهمة في القصة وتم توظيفها بشكل صحيح وأنها كانت ضرورية لحبكة القصة والشخصيات.

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