النفط إلى أعلى مستوى في 7‬‏ أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبعة أشهر ‏منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.‏

وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8 % هذا الأسبوع مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ ‏أواخر يوليو كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.2 % في ‏أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.‏

وفي آخر جلسات الأسبوع، صعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9 % إلى 88.49 دولاراً للبرميل عند ‏التسوية. وكان قد ارتفع في الجلسة إلى 88.75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى ‏مستوى منذ 27 يناير.‏

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو نحو 1.7 % إلى 85.02 ‏دولاراً للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولاراً، وهو أعلى مستوى له ‏منذ 16 نوفمبر الماضي.‏

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار ‏مليون برميل يومياً إلى أكتوبر، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي ‏أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم ‏أوبك+ لدعم الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده، ثاني ‏أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض ‏صادرات النفط الشهر المقبل.‏