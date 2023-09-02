16 % نمو استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في أغسطس

ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي بنسبة قاربت 16 % إلى 618.8 مليون درهم نهاية تداولات أغسطس الماضي، مقارنة مع صافي استثمارات بلغ 534.5 مليون درهم خلال تداولات يوليو الماضي، ما يؤكد مواصلة المستثمرين الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي.

ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية ضمن الأعلى خليجياً خلال أغسطس، الأمر الذي يعزز من فرص جذب سوق دبي مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة. جاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال أغسطس بقيمة 2.86 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 2.24 مليار درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، انضم إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة مواطنو دول الخليج بصافي مشتريات بلغ 682.1 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 761.58 مليون درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 760.89 مليون درهم.

عمليات شراء

وفي المقابل، اتجهت استثمارات العرب إلى البيع بسوق دبي المالي محققة صافياً بلغ 95.2 مليون درهم خلال أغسطس، نتيجة عمليات شراء بقيمة 786.77 مليون درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 882 مليون درهم.

وأظهرت البيانات في سوقي دبي وأبوظبي توجه المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين نحو الشراء، مسجلين صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 763 مليون درهم، موزعة ما بين 144 مليون درهم في سوق أبوظبي، و618.8 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات أغسطس ارتفاعاً بـ0.58 % بالغاً مستوى 4082.87 نقطة، مدعوماً بالأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والمرافق العامة، وكان المؤشر شهد إغلاقاً فوق 4100 نقطة في إحدى الجلسات، عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015.