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هجرة الأثرياء.. دبي تتألق ولندن تتراجع

9/2/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت دراسات وتقارير أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للأثرياء وللعقول والكفاءات على حساب مدينة لندن التي بدأت تفقد جاذبيتها بشكل كبير أمام أصحاب الملايين بعد أن كانت الوجهة المفضلة لهم على مدار سنوات.

وذكر تقرير لصحيفة «كلايتون كاونتري ريجيستر»: لطالما احتلت لندن صدارة المدن المرغوبة من قبل أصحاب الملايين والمليارديرات من جميع أنحاء العالم، لكن الاتجاهات الحديثة تشير إلى أن جاذبيتها بدأت في التلاشى، في حين يتزايد تدفق المليونيرات إلى مدينة دبي النابضة بالحياة وأحد الخيارات الواعدة عالمياً.

وأضافت الصحيفة: بين عامي 2017 و2022، شهدت المملكة المتحدة خروجاً كبيراً لأكثر من 10000 مليونير، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توقع مغادرة 3200 مليونير إضافي العام الجاري. وفي المقابل، تضع دبي نفسها بديلاً جذاباً، وتتوقع استقبال 4500 مليونير هذا العام وحده.

مغادرة التكتل

وأوضحت الصحيفة أن أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في هذا التحول هو قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، إذ كان لهذا القرار تأثير كبير على الممولين ومديري صناديق التحوط والمصرفيين الاستثماريين والمحامين ومديري الثروات، الذين كانوا لاعبين رئيسيين وراء مشهد بقاء المليونيرات في لندن.

وتابع تقرير الصحيفة: إضافة إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلعب تفاوتات تكلفة المعيشة بين لندن ودبي أيضاً دوراً مهماً.

دراسة

وكذلك تسلط دراسة أجرتها وكالة «هاوسيرش» العقارية الضوء على أن دبي تقدم تكلفة معيشة أقل بكثير، مع اختلاف بـ27.5 % في تكاليف الإسكان، وفرق بـ17.3 % في نفقات البقالة مقارنة بلندن. وأضافت الدراسة إن أسعار العقارات وتكاليف النقل العام هي أيضاً أكثر بأسعار معقولة في دبي.

وأوضحت: مع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاعتبارات المالية ليست هي العوامل الوحيدة التي تدفع أصحاب الملايين إلى دبي.

يعتمد اختيار الإقامة أيضاً على عناصر أخرى، مثل العادات والتقاليد، وفن الطهو والأنشطة الترفيهية والمناخ. ولا شك في أن نمط الحياة النابض بالحياة والعروض الثقافية والمناخ الجذاب في دبي يسهم في شعبيتها بين الأثرياء.

تقلبات العقارات

وذكرت أنه نتيجة لهذا التحول الملحوظ في هجرة المليونيرات، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في لندن تقلبات كبيرة بسبب العدد المتزايد من الملاك الذين يدرجون ممتلكاتهم للبيع في ظل غياب صورة واضحة عن تطور الطلب المتوقع ما يجعل السوق العقاري في لندن غير مستقر. ولفتت الدراسة إلى أن صعود مدينة دبي كمركز مليونير جديد يوضح إلى حد كبير الطبيعة الديناميكية لتوزيع الثروة العالمية. فبينما تفقد لندن بريقها، تظهر مدن أخرى، مثل دبي، كبدائل جذابة للنخب الغنية.

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