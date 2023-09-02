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«برنت» فوق 88 دولاراً في أعلى تسوية منذ عام

9/2/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أول من أمس، لتحقق مكاسب أسبوعية، مع تقييم الأسواق قرار تمديد تخفيضات صادرات النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 2% أو 1.72 دولار عند 88.55 دولاراً عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2022 وحقق العقد مكاسب أسبوعية 5.5%.

وصعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر 2.3% أو 1.92 دولار إلى 85.55 دولاراً وهي أعلى تسوية منذ نهاية يونيو 2022، ليحقق مكاسب أسبوعية 7.15%.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو اتفقت مع «أوبك+» على المزيد من خفض الصادرات، على أن تعلن تفاصيل الاتفاق لاحقاً.

وضمن جهود بكين لدعم التعافي الاقتصادي، أعلن بنك الشعب الصيني أنه يعتزم خفض حجم النقد الأجنبي الواجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ به كاحتياطي للمرة الأولى هذا العام، لإبطاء وتيرة تراجع اليوان. وأظهرت بيانات «بيكر هيوز» انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 32 منصة إلى 1788 منصة في أغسطس، من 1820 منصة خلال يوليو.

وأوضحت البيانات استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكي من دون تغيير عند 512 منصة.

النفط إلى أعلى مستوى في 7‬‏ أشهر

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