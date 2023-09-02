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مستوى قياسي لأصول صناديق الأسهم الأمريكية

9/2/2023 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أصول صناديق الأسهم في الولايات المتحدة مسجلةً أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الأسبوع الماضي، من أعلى مستوياتها.

وارتفع إجمالي أصول صناديق سوق المال الأمريكية 14.37 مليار دولار إلى 5.58 تريليونات دولار للأسبوع المنتهي 30 أغسطس، مقابل 5.57 تريليونات دولار في الأسبوع السابق عليه بحسب بيانات رابطة الصناديق العالمية «إنفستمنت كومباني انستيتيوت».

وشهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل أذون الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاع الأصول إلى 4.59 تريليونات دولار، بزيادة 8.44 مليارات دولار.

وشهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، ارتفاع الأصول إلى 878 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.13 مليارات دولار تقريبًا.

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