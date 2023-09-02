أسهم عمالقة التكنولوجيا تحلق في 8 أشهر

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث قفز مؤشر ناسداك المركب 35 %، فيما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو

17 %، وزاد مؤشر داو جونز 1500 نقطة أو 4.7 %.

وحلقت أسهم شركات التكنولوجيا منذ بداية العام إلى مستويات جديدة، رغم الضغط الذي سقطت فيه خلال أغسطس الماضي. وكان شهر أغسطس صعباً بالنسبة لأسهم التكنولوجيا، التي وضعت مؤشر ‏ناسداك المركب تحت الضغوط ليشهد أسوأ أشهر له منذ ديسمبر الماضي، بينما سجل ستاندر آند بورز أول تراجع شهري له منذ فبراير. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 2.2 %، كما سجل مؤشر ‏ستاندرد آند بورز خسائر بـ 1.77 %، في حين هبط مؤشر داو جونز بـ 2.36 % خلال أغسطس.

وكان نصيب الأسد من الارتفاعات لسهم إنفيديا الذي ارتفع بأكثر من 200 % منذ بداية العام، فيما قفزت أسهم تسلا وميتا بأكثر من 100 %. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا 244 % كما ارتفعت أسهم شركة الملياردير إيلون ماسك تسلا 138 %، وزادت أسهم «ميتا» الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام نحو 137 %.

كما ارتفعت أسهم شركة «إي إم دي» 65 % و«أمازون» للتجارة الإلكترونية 60 %، وأسهم «ألفابيت» الشركة الأم لجوجل 52 % وزاد سهم «أبل» 50 %، و«مايكروسوفت» 37 % و«إنتل» 32 %.

استقرار الطلب

ارتفعت أسهم شركة «ديل» بنحو 70% منذ بداية العام، بفضل أرباح الربع الثاني القوية وتوقعاتها المالية المرتفعة للعام بأكمله بدعم من الذكاء الصناعي واستقرار الطلب على أجهزة الكمبيوتر بعد تراجعه لأشهر.

وتم تداول السهم آخر مرة عند 68.15 دولاراً بعد أن وصل إلى ذروته عند 70.28 دولارا، بينما كان حجم التداول 5.4 أضعاف متوسطة لمدة 10 أيام.