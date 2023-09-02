الصين تسهل الوصول إلى سوق قطاع الخدمات

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستسهل الوصول إلى سوق قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود. قال إن بلاده ستنفتح على نطاق أوسع في مجالات تشمل خدمات مثل الاتصالات والسياحة والقانون والامتحانات المهنية.

وأضاف شي في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين أن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.

وتابع أنه من أجل جعل بيئتها التنموية أكثر انفتاحاً وشمولاً، ستوسع الصين شبكة التوجه العالمي لمناطق التجارة الحرة عالية المستوى، وستشارك بنشاط في المفاوضات بشأن القائمة السلبية للتجارة في الخدمات والاستثمار.

وقال الرئيس الصيني إن المنطقة النموذجية الوطنية المتكاملة تتجه لمزيد من الانفتاح في قطاع الخدمات، إضافة إلى مناطق التجارة الحرة التجريبية المؤهلة، وميناء التجارة الحرة.

ومضى قائلاً: سنوسع نطاق الوصول إلى قطاع الخدمات الصينية، وسنعزز الانفتاح في تجارة الخدمات العابرة للحدود بطريقة منظمة، وسنحسن مستوى توحيد تجارة الخدمات، وسنوسع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية ارتفاع حجم تجارة الخدمات في الصين 8.1 % على أساس سنوي ليصل إلى 3.67 تريليونات يوان (511.2 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وقال جاكي تسو، نائب رئيس فرع شركة التدقيق المحاسبي «كيه بي إم جي» في الصين: إن بكين أصبحت دولة أكثر أهمية في تجارة الخدمات العالمية، حيث تتزايد نسبة تجارة الخدمات فيها عاماً بعد عام.

وأضاف تسو أن تطوير التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي في الصين أدى إلى ظهور عدد كبير من أشكال الأعمال التجارية والسيناريوهات والنماذج الجديدة في تجارة الخدمات، ما أسهم في إعطاء حيوية وإظهار إمكانات جديدة.

وقال جاك تشان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي واي تشاينا»: إن تجارة الخدمات المزدهرة في الصين، التي تتميز بالتحول الرقمي والأخضر، تساعد على جلب المزيد من الفوائد للعالم.

وتتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ ما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم في السياسة.