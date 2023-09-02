الأمريكيون يعرقلون خطط خفض التضخم بمزيد من الإنفاق

ظل معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً يوليو الماضي، لكن المستهلكين أرادوا فقط الحصول على بعض المتعة في الإنفاق، إذ أظهرت بيانات جديدة لوزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي قفز بـ0.8 % خلال الشهر قبل الماضي مع إقبال المتسوقين على المطاعم والعروض الحية ولعب الأطفال والألعاب والمعدات الترفيهية، وهو ما يعني أن الأمريكيين يعرقلون خطط خفض التضخم بمزيد من الإنفاق.

وتعد هذه أقوى زيادة في الإنفاق الشهري منذ يناير الماضي، ومع ذلك تشير البيانات الأساس إلى أن هذا النوع من النشاط ارتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات الاقتراض، إذ أظهر تقرير الدخل الشخصي والنفقات لشهر يوليو الماضي أيضاً أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل مرتفعاً، لكنه نما بمعدل شهري يتماشى أكثر مع هدف البنك المركزي البالغ نحو 2 %.

وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن الأسعار ارتفعت بـ0.2 % على أساس شهري، و3.3 % على أساس سنوي، وعند استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس أن الأسعار ارتفعت بـ0.2 % عن الشهر السابق، و4.2 % للأشهر الـ12 المنتهية يوليو الماضي. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادات شهرية بـ0.2 % للمؤشرات الرئيسة والأساسية و3.3 % و4.2 % على التوالي للأرقام السنوية. كما ربط المحللون ارتفاع الأسعار بزيادة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وفي مذكرة بحثية حديثة، كتب أوجينيو أليمان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ريموند جيمس»: بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت أفضل الأخبار من هذا الإصدار الانخفاض الكبير نسبياً في مؤشر أسعار السلع حتى مع بقاء استهلاك السلع قوياً. على الجانب الآخر، سيظل استهلاك الخدمات والسعر المدفوع مقابل الخدمات هو مصدر القلق الأكبر لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض تضخم السلع للشهر الثالث على التوالي في يوليو الماضي، بـ0.3 %، ومن الممكن أن تعود القراءات السنوية الأعلى لمؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي إلى التأثيرات الأساسية، أو المقارنات بفترة من العام الماضي عندما كان التضخم يهدأ بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.

وشوهد هذا بالمثل في تقرير مؤشر أسعار المستهلك، لشهر يوليو الماضي، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم السنوية ومكاسب شهرية أكثر اعتدالاً بـ 0.2 %، وهذا أكثر اتساقاً مع المكان الذي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤية التضخم فيه.

وكتب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي»: لا تخطئوا، فإن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بـ 0.2 % هو بالضبط ما يبحث عنه صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.

وكان معدل التضخم الرئيس بـ3.3 % متوقعاً إلى حد كبير بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن التضخم الأساس لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، وقال: من المتوقع أن يتطلب خفض التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2 % فترة من النمو الاقتصادي، إضافة إلى بعض التراجع في ظروف سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، تؤكد أحدث البيانات كيف يظل المستهلك الأمريكي مرناً ويستمر في دفع النمو الاقتصادي.