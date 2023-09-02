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الجفاف يكشف أطول مسار للديناصورات

9/2/2023 7:20:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الجفاف في بعض مناطق ولاية تكساس الأمريكية عن أحد أطول المسارات لآثار الديناصورات في العالم، وفق صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ورصدت آثار أقدام يعتقد أنها تعود إلى 110 ملايين سنة في متنزه وادي الديناصورات الحكومي بولاية تكساس. وعادة ما تكون الآثار مختبئة تحت الماء والطين في نهر بالوكسي، لكن الطقس الحار بشكل استثنائي جعلها مكشوفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الجفاف عن بعض هذه المسارات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ولكن هذا العام هناك حوالي 70 مساراً يمكن رؤيتها، وتشير التقارير إلى أن هذا أكثر من ذي قبل.

وتشير التقديرات إلى أن الآثار تنتمي إلى نوعين من الديناصورات، ومن المرجح أن تنتمي المسارات ذات الأصابع الثلاثة إلى ديناصور «آكروكانثوساوروس»، وهو ديناصور يبلغ طوله 15 قدماً ويزن حوالي سبعة أطنان.

ويسعى علماء الحفريات إلى البحث ورصد المسارات الرائعة، لأنها ستختفي قريباً عن الأنظار. ويمكن رؤية مسارات الديناصورات على مدار السنة في الحديقة.

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