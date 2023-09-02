وقالت‭ ‬إن‭ ‬القاعدة‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬عليها‭ ‬الجهاز‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أتاحت‭ ‬للإعلاميين‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬بكل‭ ‬مهنية،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬مساند‭ ‬للأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونوهت‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الجهاز‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وبالظهور‭ ‬الشبابي‭ ‬المتميز،‭ ‬وإسهامات‭ ‬الوجوه‭ ‬والأسماء‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬منصاته‭ ‬سواء‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرات‭ ‬أو‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭.‬

ولفتت‭ ‬الظاعن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طواقم‭ ‬الإعلام‭ ‬البحرينية‭ ‬الشبابية‭ ‬استطاعت‭ ‬وضع‭ ‬بصمات‭ ‬مميزة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محتوى‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني،‭ ‬وتفعيل‭ ‬مختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬المعلومات‭ ‬والمواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإلى‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬حسهم‭ ‬الوطني‭ ‬وإيمانهم‭ ‬التام‭ ‬بدور‭ ‬وأهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬وتقديم‭ ‬رسائل‭ ‬سامية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬