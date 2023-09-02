النائب مريم الظاعن: شباب البحرين أسهموا في تحقيق نقلة نوعية في الإعلام الرسمي
التاريخ
9/2/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن الإعلام البحريني حقق نقلة نوعية من خلال مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت إن القاعدة التشريعية التي يستند عليها الجهاز الإعلامي في مملكة البحرين أتاحت للإعلاميين أداء رسالتهم بكل مهنية، حيث يقوم الإعلام البحريني بدور أساسي مساند للأهداف التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوهت بالإنجازات التي حققها الجهاز الإعلامي في مملكة البحرين منذ أن تسلم الدكتور رمزان النعيمي حقيبة وزارة الإعلام، وبالظهور الشبابي المتميز، وإسهامات الوجوه والأسماء البحرينية الشابة في مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الإعلامي على مختلف منصاته سواء أمام الكاميرات أو خلف الكواليس.
ولفتت الظاعن إلى أن طواقم الإعلام البحرينية الشبابية استطاعت وضع بصمات مميزة، والمساهمة في تطوير محتوى الإعلام البحريني، وتفعيل مختلف الوسائل لضمان وصول المعلومات والمواد الإعلامية بشكل دقيق إلى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وإلى العالم بأسره، مؤكدة أن ما يقومون به نابع من حسهم الوطني وإيمانهم التام بدور وأهمية الإعلام الرسمي والمسؤولية التي تقع على عاتق وزارة الإعلام في تنمية ورفع مستوى الوعي بالمجتمع، وتقديم رسائل سامية تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كلمات دالة
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