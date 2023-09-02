وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬الذوادي‭ ‬بتفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بزيارة‭ ‬مجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وافتتاح‭ ‬سموه‭ ‬للاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬الجديد‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار،‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬مناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬لقطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬ومدى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬وتطويره‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬النظم‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬ومكانته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬رسالة‭ ‬إعلامية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالقيم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬والتعايش،‭ ‬كمرتكزات‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬لصالح‭ ‬الإنسانية‭ ‬جميعًا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للإعلام‭ ‬والإعلاميين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬ودافع‭ ‬كبير‭ ‬لهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب،‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نهضة‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬ومبادئها‭ ‬النبيلة‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬الذوادي‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬لبدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬يعدّ‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬للتذكير‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمصداقية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬والتغيير‭ ‬ومواكبة‭ ‬كل‭ ‬تطور،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعدد‭ ‬وتنوع‭ ‬القنوات‭ ‬والوسائل‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬يتطلب‭ ‬دائمًا‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬التميز،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬تقتضي‭ ‬الإبداع‭ ‬والتجديد‭ ‬الدائم،‭ ‬داعيًا‭ ‬الأجيال‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬التمسك‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬المهنة،‭ ‬وأن‭ ‬تعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أنفسها‭ ‬ثقافيًا‭ ‬وعلميًا‭ ‬ومهنيًا‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬العظيمة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭.‬