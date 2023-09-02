Sunday, 03 September 2023 03:07 GMT

الخارجية تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين لنساء رابطة الآسيان

9/2/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لنساء‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬جاكرتا،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬للنساء‭ ‬لتبادل‭ ‬القصص‭ ‬المشجعة
وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات؛‭ ‬منها‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتعليم‭ ‬والتمويل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬رؤية‭ ‬الآسيان‭ ‬2045‭.‬

وقد‭ ‬افتتح‭ ‬المنتدى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬لأعمال‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيسة‭ ‬شبكة‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬بالرابطة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN02092023000055011008ID1106998911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث