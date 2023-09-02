الخارجية تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين لنساء رابطة الآسيان
التاريخ
9/2/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت السفير فاطمة عبدالله الظاعن رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية في منتدى الرؤساء التنفيذيين لنساء رابطة الآسيان الذي يعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يهدف إلى توفير مساحة للنساء لتبادل القصص المشجعة
وأفضل الممارسات في عدد من المجالات؛ منها التحول الرقمي والتعليم والتمويل وغيرها من المجالات بما يدعم رؤية الآسيان 2045.
وقد افتتح المنتدى رئيس المجلس الاستشاري لأعمال رابطة الآسيان رئيس غرفة صناعة وتجارة إندونيسيا، بحضور رئيسة شبكة سيدات الأعمال بالرابطة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء من السلك الدبلوماسي. كلمات دالة
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