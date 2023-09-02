وكلاء وزارات شؤون التنمية الخليجيون يناقشون استراتيجية العمل المشترك لشؤون المرأة
التاريخ
9/2/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذة سحر راشد المناعي في الاجتماع التاسع الذي عقده وكلاء وزارات شؤون التنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، دولة الرئاسة الشقيقة، وبمشاركة وكلاء وزارات الشؤون التنمية الاجتماعية، وخالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتم خلال الاجتماع استعراض قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري، بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
كما ناقش الوكلاء استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس، والمقرر عقده 20 سبتمبر 2023م في مدينة مسقط. كلمات دالة
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