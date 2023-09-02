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وكلاء وزارات شؤون التنمية الخليجيون يناقشون استراتيجية العمل المشترك لشؤون المرأة

9/2/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الاستاذة‭ ‬سحر‭ ‬راشد‭ ‬المناعي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬وكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬شؤون‭ ‬التنمية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الشامسي،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬دولة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬وكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬الشؤون‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وخالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬السنيدي‭ ‬الأمين‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحادية‭ ‬والأربعين‭ ‬بشأن‭ ‬القانون‭ ‬الاسترشادي‭ ‬الموحد‭ ‬لتمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والقانون‭ ‬الاسترشادي‭ ‬الموحد‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬وقرار‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والدينية‭ ‬والأسرية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الوكلاء‭ ‬استراتيجية‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬للجائزة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمبدعين‭ ‬والمتميزين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬شؤون‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقده‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مسقط‭.‬

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