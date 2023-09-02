جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬والمهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والأهالي،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬التنموية‭ ‬والتطويرية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬التشجير‭ ‬والتخضير‭ ‬والتجميل‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬الأهالي‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬مرحبا‭ ‬بكافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والدعم‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكاله‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬عبر‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للسيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لرعايته‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬لأهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬متمنين‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وتعميمها‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭.‬

واختتم‭ ‬الأهالي‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تخصيص‭ ‬مواقع‭ ‬رسمية‭ ‬لتجمع‭ ‬الطيور‭ ‬وإطعامها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العام،‭ ‬مستنكرين‭ ‬تحول‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬إلى‭ ‬مكب‭ ‬للنفايات‭ ‬تحت‭ ‬ذريعة‭ ‬إطعام‭ ‬الطيور‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭.‬