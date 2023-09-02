محافظ المحرق يستعرض المشاريع القائمة بعدد من مدن وقرى المحافظة
التاريخ
9/2/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق المشاريع القائمة بعدد من مدن وقرى المحافظة، منها تطوير الفرجان القديمة وشارع المحرق الدائري وسوق المحرق وشبكة الطرق الداخلية وغيرها من المشاريع الحيوية، رافعا شكر الأهالي إلى جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال المجلس الاسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي والمهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المحافظة الشمالية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والأهالي، حيث أكدت المهندسة لمياء الفضالة أن بلدية المحرق مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية والتطويرية المتعلقة بأعمال التشجير والتخضير والتجميل بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتشجير وأهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
من جانبه أكد رئيس مجلس المحرق البلدي أن المجلس يسهم في توعية الأهالي بشأن الخدمات العامة، مرحبا بكافة الاستفسارات والدعم بمختلف أشكاله للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي مداخلات الأهالي، عبر رواد المجلس عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب لرعايته برنامج «ملتقى الباحثين عن العمل»، ضمن المبادرات والمشاريع النوعية لأهالي الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، مشيدين بالجهود والمساعي الوطنية المشتركة لتوفير فرص العمل، وتأهيل الشباب البحريني، متمنين تكثيف الجهود لمثل هذه المبادرات وتعميمها على باقي دوائر المحافظة.
واختتم الأهالي المجلس الأسبوعي بتأكيد أهمية تخصيص مواقع رسمية لتجمع الطيور وإطعامها بما يتناسب مع قانون النظافة العام، مستنكرين تحول بعض المواقع إلى مكب للنفايات تحت ذريعة إطعام الطيور مما ساهم في انتشار الحشرات والقوارض. كلمات دالة
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