Sunday, 03 September 2023 03:07 GMT

محافظ المحرق يستعرض المشاريع القائمة بعدد من مدن وقرى المحافظة

9/2/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة،‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬الفرجان‭ ‬القديمة‭ ‬وشارع‭ ‬المحرق‭ ‬الدائري‭ ‬وسوق‭ ‬المحرق‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية،‭ ‬رافعا‭ ‬شكر‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬والمهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والأهالي،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬التنموية‭ ‬والتطويرية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬التشجير‭ ‬والتخضير‭ ‬والتجميل‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬الأهالي‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬مرحبا‭ ‬بكافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والدعم‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكاله‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬عبر‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للسيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لرعايته‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬لأهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬متمنين‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وتعميمها‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭.‬

واختتم‭ ‬الأهالي‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تخصيص‭ ‬مواقع‭ ‬رسمية‭ ‬لتجمع‭ ‬الطيور‭ ‬وإطعامها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العام،‭ ‬مستنكرين‭ ‬تحول‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬إلى‭ ‬مكب‭ ‬للنفايات‭ ‬تحت‭ ‬ذريعة‭ ‬إطعام‭ ‬الطيور‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭.‬

كلمات دالة

MENAFN02092023000055011008ID1106998909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث