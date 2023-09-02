ستوكهولم‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬نوبل‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬تراجعت‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬دعوة‭ ‬سفراء‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬وإيران‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬أثارته‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬من‭ ‬غضب‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬قررت‭ ‬مؤسسة‭ ‬نوبل‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬الحفل‭ ‬والمأدبة‭ ‬السنوية‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬عدم‭ ‬دعوة‭ ‬سفيري‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬واتخذت‭ ‬قرارًا‭ ‬مماثلًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسفير‭ ‬الإيراني‭ ‬جراء‭ ‬قمع‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬حينها‭. ‬

لكن‭ ‬المؤسسة‭ ‬السويدية‭ ‬قالت‭ ‬الخميس‭ ‬إنها‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬ممارساتها‭ ‬السابقة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬سفراء‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الغاضبة‭. ‬وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬اعتقادها‭ ‬‮«‬بأنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬والصحيح‭ ‬نشر‭ ‬القيم‭ ‬والرسائل‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬القوية‭ ‬‮«‬طغت‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لذلك‭ ‬نختار‭ ‬تكرار‭ ‬الاستثناء‭ ‬الذي‭ ‬لجأنا‭ ‬إليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬ممارساتنا‭ ‬المعتادة،‭ ‬وهو‭ ‬عدم‭ ‬دعوة‭ ‬سفراء‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬وإيران‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‮»‬‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬دعا‭ ‬معهد‭ ‬نوبل‭ ‬النرويجي‭ ‬جميع‭ ‬السفراء‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬جائزة‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬في‭ ‬أوسلو،‭ ‬وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬سيسري‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬وأوضحت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬الحال‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬سيُدعى‭ ‬جميع‭ ‬السفراء‭ ‬لحضور‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬أوسلو‮»‬‭.‬

أثار‭ ‬قرار‭ ‬دعوة‭ ‬ممثلي‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬غضبًا‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬وخارجها‭. ‬وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أوليغ‭ ‬نيكولينكو‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬ملايين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬ولا‭ ‬يُعاقب‭ ‬النظام‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬جرائمه‮»‬‭. ‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬معارضته‭ ‬قرار‭ ‬المؤسسة‭ ‬بقوله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬لأفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الدعوات‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬لتوزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬وأدرك‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يزعج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬وأوكرانيا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬السويديين‭ ‬البارزين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زعماء‭ ‬أحزاب‭ ‬الوسط‭ ‬والخضر‭ ‬واليسار‭ ‬والليبراليين،‭ ‬إنهم‭ ‬سيقاطعون‭ ‬الحدث‭ ‬بسبب‭ ‬حضور‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭. ‬

يقام‭ ‬الحفل‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويسلم‭ ‬الملك‭ ‬كارل‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬غوستاف‭ ‬خلاله‭ ‬الجوائز‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬والفيزياء‭ ‬والكيمياء‭ ‬والأدب‭ ‬والاقتصاد‭. ‬ويقام‭ ‬حفل‭ ‬منفصل‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬لتسليم‭ ‬جائزة‭ ‬السلام‭. ‬