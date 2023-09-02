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الهند تطلق مهمة لدراسة الشمس بعد أسبوع من الهبوط على القمر

9/2/2023 7:18:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سريهاريكوتا‭ (‬الهند‭) - ‬الوكالات‭: ‬خطت‭ ‬الهند‭ ‬أمس‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء،‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬مسبار‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬دراسة‭ ‬الشمس،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬إنزال‭ ‬مركبة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬عند‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقمر‭.‬

وأقلعت‭ ‬‮«‬أديتيا‭-‬أل‭ ‬1‮»‬‭ ‬قرابة‭ ‬منتصف‭ ‬أمس‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بثّت‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون،‭ ‬وحضرها‭ ‬مئات‭ ‬المتفرجين‭ ‬الذين‭ ‬صاحوا‭ ‬فرحا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬الحامل‭ ‬المركبة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الهندية‭ ‬لأبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الانطلاق‭ ‬ناجح‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬مع‭ ‬مضي‭ ‬الصاروخ‭ ‬نحو‭ ‬الطبقات‭ ‬العليا‭ ‬للأرض‭.‬

كما‭ ‬هنّأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريدرا‭ ‬مودي‭ ‬علماء‭ ‬بلاده‭. ‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المركبة‭ ‬الأولى‭ ‬لنيودلهي‭ ‬لدراسة‭ ‬الشمس،‭ ‬لتنضمّ‭ ‬الهند‭ ‬بذلك‭ ‬الى‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬النجم‭ ‬المشعّ‭ ‬للمجموعة‭ ‬الشمسية‭. ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬لليابان‭ ‬والصين‭ ‬أن‭ ‬أطلقتا‭ ‬مهمات‭ ‬لمراقبة‭ ‬الشمس‭ ‬من‭ ‬مدار‭ ‬الأرض‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجاحها،‭ ‬ستكون‭ ‬الهندية‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬آسيوية‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬المدار‭ ‬حول‭ ‬الشمس‭. ‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬سوماك‭ ‬رايشودوري‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬دي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬مهمة‭ ‬طموحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المركبة‭ ‬تعتزم‭ ‬دراسة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكليلية،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬دورية‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬تصريفات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البلازما‭ ‬والطاقة‭ ‬المغناطيسية‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للشمس‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ستساعدنا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬لماذا‭ ‬تحصل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل،‭ ‬قد‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬إنذار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التصريفات‭ ‬ضخمة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الأرض‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭. ‬وستساعد‭ ‬المركبة‭ ‬على‭ ‬توقع‭ ‬حصول‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬و«تحذير‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬يتيح‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬وقائية‭ ‬بشأن‭ ‬الأقمار‭. ‬

وأقلعت‭ ‬المركبة‭ ‬الى‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أس‭ ‬أل‭ ‬في‭ ‬أكس‭ ‬أل‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬وزنه‭ ‬320‭ ‬طنا‭ ‬وصممته‭ ‬منظمة‭ ‬أبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندية‭. ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬من‭ ‬أعمدة‭ ‬برنامج‭ ‬نيودلهي،‭ ‬وسبق‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬إقلاع‭ ‬مهمات‭ ‬نحو‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬الرحلة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬المركبة‭ ‬مقصدها‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬1 , 5‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المسافة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المسافة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬الأرض‭ ‬والشمس‭. ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬معدات‭ ‬علمية‭ ‬لدراسة‭ ‬الطبقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للشمس‭. ‬

وباتت‭ ‬الهند‭ ‬الأسبوع‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬رابع‭ ‬دولة‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬إنزال‭ ‬مركبة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬بعد‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭. ‬وبلغت‭ ‬كلفة‭ ‬‮«‬شاندريان‭-‬3‮»‬‭ ‬74 , 6‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مهمات‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭. ‬

وأصبحت‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية‭ ‬تضع‭ ‬مسبارا‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬المريخ‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬الهند‭ ‬مهمة‭ ‬مأهولة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الى‭ ‬مدار‭ ‬الأرض‭ ‬بحلول‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭. ‬وتعتزم‭ ‬خوض‭ ‬مهمة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭ ‬لإرسال‭ ‬مسبار‭ ‬ثانٍ‭ ‬الى‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬2025،‭ ‬ومهمة‭ ‬الى‭ ‬مدار‭ ‬الزهرة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين‭.‬

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