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موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

9/2/2023 7:18:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أنّها‭ ‬دمّرت‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬ثلاثة‭ ‬زوارق‭ ‬أوكرانيّة‭ ‬حاولت‭ ‬مهاجمة‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭. ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسيّة‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬2‭ ‬سبتمبر،‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬2:20‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬23:20‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬الجمعة‭)‬،‭ ‬دُمّر‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬الزورق‭ ‬الأوكراني‭ ‬المُسيّر‭ ‬الثالث‭ ‬شبه‭ ‬الغاطس‭ ‬الذي‭ ‬أرسله‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬القرم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬12‭ ‬أغسطس،‭ ‬أعلنت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوّية‭ ‬الروسيّة‭ ‬أنّها‭ ‬صدّت‭ ‬هجوما‭ ‬صاروخيا‭ ‬فوق‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬كيرتش‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬ايضا‭ ‬إنها‭ ‬أسقطت‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬بيلجورود‭.‬

وأفاد‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬بأن‭ ‬رجلا‭ ‬قُتل‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬أوكرانية‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬منفصل،‭ ‬قال‭ ‬حاكما‭ ‬منطقتي‭ ‬بريانسك‭ ‬وكورسك‭ ‬المجاورتين‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬أوكراني‭. ‬وأصيبت‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬روسيا‭ ‬بمنطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬كييف‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬ماسليفكا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬مدني‭. ‬

رغم‭ ‬ذلك‭ ‬تحقق‭ ‬القوات‭ ‬الاوكرانية‭ ‬مكاسب‭ ‬بطيئة‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الروسية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬المضاد‭ ‬في‭ ‬يونيو‭. ‬

واستعادت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬شهره‭ ‬الثالث،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تستعد‭ ‬أي‭ ‬مناطق‭ ‬رئيسية،‭ ‬إذ‭ ‬تعرقل‭ ‬الألغام‭ ‬وخطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬حركة‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭. ‬

وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬غربية‭ ‬بأن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬التقارير‭ ‬أسماءهم‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬ضيقهم‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬البطيء‭ ‬للعملية‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬وصفوها‭ ‬بالمعيبة‭. ‬وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬غضب‭ ‬كييف‭. ‬

وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭ ‬للتراسل‭: ‬‮«‬تتقدم‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ومهما‭ ‬يكن‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬أي‭ ‬أحد،‭ ‬نحن‭ ‬نتقدم‭ ‬وذلك‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬الأهم‭. ‬نحن‭ ‬نتحرك‮»‬‭. ‬

ويخشى‭ ‬البعض‭ ‬احتمال‭ ‬بدء‭ ‬دعم‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬الفتور‭ ‬مع‭ ‬تسبب‭ ‬الطقس‭ ‬الأكثر‭ ‬برودة‭ ‬وأمطارا‭ ‬في‭ ‬إبطاء‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وضخ‭ ‬الغرب‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد،‭ ‬وتقول‭ ‬كييف‭ ‬إنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭.‬

في‭ ‬أثناء‭ ‬ذلك‭ ‬أشارت‭ ‬وثيقة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز،‭ ‬وأكد‭ ‬محتواها‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمريكيان‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سترسل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ذخائر‭ ‬خارقة‭ ‬للدروع‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المستنفد‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وبإمكان‭ ‬القذائف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬الدبابات‭ ‬الروسية،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لكييف‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

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