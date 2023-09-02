Sunday, 03 September 2023 03:07 GMT

سباليتي: تصرفت بشكل جيد مع نابولي

9/2/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬أنه‭ ‬تصرف‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1990‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬كمدرب‭ ‬للمنتخب‭ ‬خلفاً‭ ‬لروبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬باستقالته‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2020‭ ‬والانتقال‭ ‬لاحقاً‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

و‭ ‬قال‭ ‬سباليتي‭ ‬إنه‭: ‬‮«‬ما‭ ‬عشته‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة،‭ ‬شيء‭ ‬قوي،‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يتوقعه،‭ ‬إنها‭ ‬ذكرى‭ ‬رائعة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أني‭ ‬اتخذت‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭ ‬وتصرفت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬النادي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬مسألة‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬والذي‭ ‬عكر‭ ‬مفاوضاته‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لخلافة‭ ‬مانشيني‭ ‬ولم‭ ‬يُحل‭ ‬موضوعه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المحامين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬مُرضٍ‭ ‬للطرفين‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬سباليتي‭ ‬مرتبطاً‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬وقرر‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكانه‭ ‬التفريط‭ ‬بفرصة‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬الطفولة‮»‬‭ ‬واستلام‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحريره‭ ‬من‭ ‬عقده،‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬نابولي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬بدفع‭ ‬تعويض‭ ‬قدره‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬حل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬شهرياً‭. ‬وسيقود‭ ‬سباليتي‭ (‬64‭ ‬عاماً‭) ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬سكوبيي‭ ‬ضد‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المصيريتين‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬



MENAFN02092023000055011008ID1106998905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث