سباليتي: تصرفت بشكل جيد مع نابولي
التاريخ
9/2/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتبر المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا في كرة القدم لوتشانو سباليتي أنه تصرف بشكل جيد مع نادي نابولي الذي تركه بسبب الإرهاق بعد قيادته الى لقب الدوري المحلي لأول مرة منذ 1990. وفي أول مؤتمر صحفي له كمدرب للمنتخب خلفاً لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع باستقالته من مهمة الاشراف على أبطال أوروبا 2020 والانتقال لاحقاً لتدريب المنتخب السعودي.
و قال سباليتي إنه: «ما عشته في نابولي تجربة رائعة، شيء قوي، أكثر مما يمكن للمرء أن يتوقعه، إنها ذكرى رائعة». وتابع: «أشعر أني اتخذت القرار الصحيح وتصرفت بشكل جيد مع النادي»، قبل أن يعود الى مسألة الشرط الجزائي في عقده مع نابولي والذي عكر مفاوضاته مع الاتحاد الإيطالي لخلافة مانشيني ولم يُحل موضوعه حتى الآن. وأفاد بأن «المحامين يعملون على هذه القضية، وآمل أن نصل الى حل مُرضٍ للطرفين». وكان سباليتي مرتبطاً مع نابولي حتى يونيو 2024، وقرر في البداية أن يبتعد عن التدريب لمدة عام على الأقل، لكن لم يكن بإمكانه التفريط بفرصة تحقيق «حلم الطفولة» واستلام مهمة الاشراف على المنتخب الوطني. لكن من أجل تحريره من عقده، طالب رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين يورو، قبل أن يعرض حل الحصول على مبلغ 250 ألف يورو شهرياً. وسيقود سباليتي (64 عاماً) المنتخب الوطني لأول مرة في التاسع من الشهر الحالي في سكوبيي ضد مقدونيا الشمالية وبعدها بثلاثة أيام ضد أوكرانيا في ميلانو في المباراتين المصيريتين في تصفيات كأس أوروبا 2024.
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