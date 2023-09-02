سباليتي: تصرفت بشكل جيد مع نابولي

اعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬أنه‭ ‬تصرف‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1990‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬كمدرب‭ ‬للمنتخب‭ ‬خلفاً‭ ‬لروبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬باستقالته‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2020‭ ‬والانتقال‭ ‬لاحقاً‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

و‭ ‬قال‭ ‬سباليتي‭ ‬إنه‭: ‬‮«‬ما‭ ‬عشته‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة،‭ ‬شيء‭ ‬قوي،‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يتوقعه،‭ ‬إنها‭ ‬ذكرى‭ ‬رائعة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أني‭ ‬اتخذت‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭ ‬وتصرفت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬النادي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬مسألة‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬والذي‭ ‬عكر‭ ‬مفاوضاته‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لخلافة‭ ‬مانشيني‭ ‬ولم‭ ‬يُحل‭ ‬موضوعه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المحامين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬مُرضٍ‭ ‬للطرفين‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬سباليتي‭ ‬مرتبطاً‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬وقرر‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكانه‭ ‬التفريط‭ ‬بفرصة‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬الطفولة‮»‬‭ ‬واستلام‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحريره‭ ‬من‭ ‬عقده،‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬نابولي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬بدفع‭ ‬تعويض‭ ‬قدره‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬حل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬شهرياً‭. ‬وسيقود‭ ‬سباليتي‭ (‬64‭ ‬عاماً‭) ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬سكوبيي‭ ‬ضد‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المصيريتين‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬







